Cum ne fentează la Bruxelles?

Am făcut o afacere de fraieri. Parcă am fi în romanele lui William Faulkner. Mink Snopes a plecat la tîrg cu doi catîri rablagiți, i-a vîndut pe nimic și la următorul tîrg a mai pus toți banii pe care-i avea agonisiți și a cumpărat alții mai tineri și zdraveni și mai lucioși, trăznind de sănătate. Și, pe măsură ce mergea spre casă, admirîndu-și noile achiziții, se trezește cu un potop de ploaie zbuciumată. Și, pe măsură ce se chinuia cu drumul desfundat, ploaia spăla vopseaua de pe mîndrii lui catîri cumpărați cu o groază de bani și animalele se schimbau la culoare, iar cînd un fulger a luminat cerul a văzut că aveau culoarea fostelor sale animale. A oprit căruța și s-a învîrtit pe lîngă ei și a descoperit că la picioarele din față și la cele din spate aveau cîte un ventil și că mîrțoagele sale fuseseră umflate cu pompa și vopsite cu bidineaua.

Cam asta am făcut noi. Am vîndut ca fraierii dreptul nostru de a propune pe cine vrem. Drept pentru care, la solicitările Comisiei Europene, adică ale Cucoanei, în loc de Victor Negrescu, am cotrobăit peste tot prin politică și am găsit o femeie demnă de postul de comisar european. Adică pe Roxana Mînzatu, pesedistă cu experiență în domeniul fondurilor europene. Acolo avem probleme, de acolo așteptăm ca disperați niște bani grămadă, că acolo ne-am încurcat și în PNRR. Ce mai, anonimă ideală pentru nevoile țării! Nu contează că aliații nu știau de ea, nici că doamna era o aproape necunoscută. Vom avea comisar și vom avea beneficii și recompense. Preocuparea lui Marcel Ciolacu a fost să nu o supere pe madam Ursula, că, dacă o gîdilă, poate devine mai îngăduitoare cu noi și se face mai darnică și închide ochii la hîrtiile tîmpite pe care le producem.

Ei bine, la un pas de împărțirea dregătoriilor europene, apare și vestea că drept recompensă pentru faptul că nu ne-am rățoit la pretențiile formulate de Ursula von der Leyen vom primi fotoliul de comisar pentru muncă, drepturi sociale şi locuinţe.

Parcă văd că George Simion s-a bucurat copilărește la gîndul că programul său va ajunge în bugetele Comisiei Europene.

Iar, dacă la anul povara bugetară va impune măsuri radicale, doamna Roxana Mînzatu va fi cea care ne va arăta cum să rezolvăm problema salariilor bugetare. Poate chiar a pensiilor!

Am vînat un fotoliu din zona economică și vom primi unul de protecție socială. Am plătit cu slugărnicie un post important ca să ne alegem cu unul pe care l-am fi primit și fără căciuleală.

Adevărul este că pe zi ce trece se vede cum țările europene funcționează din ce în ce mai mult la comanda Comisiei. Iar comisia este Madam. Ei trebuie să-i iasă țintarul, nouă, disciplina.

Ce-am visat noi cu Uniunea Europeană în materie de integrare și ce-a ieșit? Am sperat într-o onorabilă așezare a țării în rîndul statelor europene, cu drept de veto, cu negocieri complexe, cu reprezentare de interese și ne-am trezit pe un loc de serviciu, ca de elev în ultima bancă, scos la tablă și avertizat să-și țină gura.

Din toate punctele de vedere.