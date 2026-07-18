În România, canicula este considerată atunci când temperatura maximă ajunge sau depășește 35 de grade Celsius. În timpul nopții, minimele pot trece de 20 de grade. În astfel de zile, aerul condiționat nu trebuie setat la valori foarte mici. O temperatură de 18 sau 20 de grade poate forța aparatul să funcționeze aproape continuu. Asta crește consumul de curent și poate afecta durata de viață a compresorului.

În plus, trecerea bruscă de la căldura de afară la un interior foarte rece poate provoca disconfort. Pot apărea dureri de gât, răceli sau alte probleme cauzate de diferența mare de temperatură.

Pentru un confort bun în locuință, intervalul recomandat rămâne 23-25 de grade Celsius. Noaptea, temperatura poate fi crescută la 26-28 de grade, fără ca somnul să fie afectat.

Cum folosești corect aparatul

Aerul rece nu ar trebui să bată direct spre pat, canapea sau birou. Este recomandat ca fantele aparatului să fie orientate spre tavan. În acest fel, aerul rece coboară treptat și se distribuie mai bine în cameră. Ventilatorul poate fi setat pe o treaptă medie sau pe modul „AUTO”. Astfel, aparatul își reglează singur funcționarea și nu forțează compresorul.

Pe timpul zilei, aerul condiționat poate funcționa 8-10 ore fără probleme. Când locuința rămâne goală, aparatul poate fi oprit sau trecut pe modul „economic” ori „automat”.

În unele cazuri, funcționarea continuă la o temperatură moderată poate consuma mai puțin decât pornirile și opririle repetate. Dacă aparatul este oprit des, camera se încălzește din nou. Apoi, aparatul are nevoie de mai multă energie pentru a o răci.

Cât curent poate consuma aerul condiționat

Consumul depinde de puterea aparatului, de temperatura setată și de cât de bine este izolată locuința. Un aparat de 18.000 BTU, folosit pentru un apartament de aproximativ 40 de metri pătrați, poate consuma în jur de 5,3 kWh după opt ore de funcționare.

Dacă este folosit zilnic, timp de 30 de zile, consumul poate ajunge la aproximativ 159 kWh. La un preț mediu de 1 leu/kWh, costul ar fi de aproape 160 de lei pe lună.

Setarea unei temperaturi apropiate de 25 de grade, în loc de 20 de grade, poate reduce consumul. Diferența se poate vedea la factura de energie, mai ales în perioadele lungi de caniculă.

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