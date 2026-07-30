„Cupa Mondială nu este de vânzare”. UEFA amenință cu boicotarea tuturor competițiilor FIFA și lansează un atac fără precedent

Poziția a fost transmisă joi, printr-un comunicat oficial comun, în care forul european respinge „în unanimitate și fără echivoc” această posibilitate și acuză FIFA că a avansat proiectul fără o consultare reală a celor implicați în administrarea fotbalului.

UEFA respinge transferul competițiilor FIFA către investitori privați

În comunicatul oficial, UEFA afirmă că Cupa Mondială reprezintă una dintre cele mai importante moșteniri ale fotbalului, construită de-a lungul generațiilor prin contribuția jucătorilor, echipelor naționale și suporterilor din întreaga lume.

Potrivit organizației, nicio parte a acestei competiții nu ar trebui transferată investitorilor privați.

„Cupa Mondială nu poate fi tratată ca un produs de investiții. Este una dintre cele mai importante moșteniri sportive ale fotbalului. (…) Cupa Mondială nu este de vânzare”, se arată în comunicatul UEFA.

Forul european spune că federațiile au fost puse în fața unui ultimatum

UEFA susține că o propunere cu un impact atât de mare asupra fotbalului mondial ar fi fost concepută fără consultări semnificative cu federațiile naționale și cu actorii implicați în administrarea sportului.

În același comunicat, organizația afirmă că federațiile naționale sunt puse în fața unei alegeri pe care o descrie drept un ultimatum.

„Asociațiile naționale sunt puse în fața unui ultimatum: să accepte capturarea ireversibilă a celor mai importante competiții ale fotbalului sau să suporte consecințele. Aceasta nu este o decizie democratică, ci o guvernare prin intimidare”, susține UEFA.

UEFA avertizează că investitorii ar putea influența viitorul fotbalului

Potrivit comunicatului, opoziția UEFA nu vizează doar modul în care a fost prezentată propunerea, ci și efectele pe care le-ar avea implicarea investitorilor privați în competițiile FIFA.

Organizația consideră că, odată cu dobândirea unor participații de proprietate, presiunea pentru obținerea unui randament financiar ar putea influența deciziile privind calendarul internațional, formatul competițiilor și dezvoltarea viitoare a fotbalului.

UEFA afirmă că fotbalul nu trebuie să ajungă subordonat intereselor comerciale ale acționarilor și că viitorul acestui sport „nu poate fi ipotecat pentru câștig financiar”.

Cele 55 de federații membre anunță că nu vor participa la competițiile FIFA

În finalul comunicatului, UEFA și cele 55 de federații membre anunță că nicio echipă națională afiliată UEFA nu va participa la competițiile FIFA atât timp cât această propunere rămâne în discuție.

Potrivit organizației, această poziție va rămâne valabilă până când proiectul va fi retras integral și vor exista garanții obligatorii că FIFA nu va mai propune deschiderea competițiilor sau a mecanismelor sale de guvernanță către proprietate privată.

„Unele lucruri sunt pur și simplu prea importante pentru a fi vândute. Cupa Mondială aparține fotbalului. A aparținut întotdeauna fotbalului și, atât timp cât Europa va avea o voce, nu va fi niciodată de vânzare”, se arată în încheierea comunicatului oficial.

Amintim că disputa dintre UEFA și FIFA a izbucnit după ce FIFA a propus crearea unei noi subsidiare comerciale, evaluată la aproximativ 20 de miliarde de dolari, care ar urma să administreze Cupa Mondială și celelalte competiții ale forului mondial. Potrivit Reuters, planul prevede ca FIFA să vândă investitorilor privați participații de până la 20% în această entitate, păstrând controlul majoritar. Propunerea a fost prezentată de președintele FIFA, Gianni Infantino, care a descris-o drept „o propunere, nu o obligație” și a susținut că aceasta ar putea genera venituri suplimentare pentru cele 211 federații membre ale FIFA.

Propunerea a fost întâmpinată cu opoziție fermă din partea UEFA. În comunicatul oficial publicat joi, forul european susține că deschiderea competițiilor FIFA către investitori privați ar introduce presi

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