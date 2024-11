Dan Negru: Aș restricționa dreptul la vot

Prezentatorul de televiziune Dan Negru face declarații dure înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale. Într-o postare din fața Palatului Cotroceni, Dan Negru spune că ar restricționa dreptul la vot pentru că democrație devine tot mai șubredă.

„Nu mă interesează cine o să locuiască aici, pentru că-i dau dreptate lui Petre P. Carp: „România are prea mult noroc ca să mai aibă nevoie și de politicieni.” Dar, dacă aș putea, aș restricționa dreptul la vot. Așa cum toți se nasc cu dreptul de a conduce autoturisme, dar nu toți îl obțin, la fel aș face și cu dreptul de vot. Să nu aibă oricine dreptul să-mi aleagă viitorul. Să dăm examen ca să votăm! Altfel, democrația devine tot mai șubredă: toți alandala, toți cu drepturi, proști care vor să fie deștepți, bărbați care vor să fie femei, urâți care zic că-s frumoși. Fiecare are dreptul să ceară orice și primește orice. Democrația a ajuns pe mâna unor șmecheri puțini, care știu cum să-i fraierească pe cei mulți. Aș restricționa dreptul la vot! Am voie să spun asta? Testul democrației e dreptul la critică, nu?”, a scris Dan Negru pe Facebook.