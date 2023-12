Dan Șucu a stabilit soarta lui Cristiano Bergodi pe banca Rapidului

Rapid continuă să circule cu viteză foarte redusă în SuperLiga, ultimul rezultat fiind un 0-0 la Ploiești., cu Petrolul, dar în condițiile în care giuleștenii au jucat încă din minutul 6 în zece, după eliminarea lui Andrei Borza absolut justificată. S-a vorbit înainte de meciul cu Petrolul despre faptul că antrenorul italian Cristiano Bergodi ar avea zilele numătate și că se pregătește din iarnă aducerea cuplului care a făcut lucruri extraordinare la FC Hermannstadt, alcătuit din doi rapidiști binecunoscuț și respectați de fani pentru anii petrecuți cu succes în Giulești, președinte Dani Coman și antrenor Marius Măldărășanu. S-a spus că lui Bergodi i s-a impus să ia minim patru puncte din ultimele două partide din acest an, la Ploiești, cu Petrolul și la Ovidiu, cu Farul, altfel va pleca.

Principalul acționar la Rapid, omul de afaceri Dan Șucu, s-a decis să pună ordine în lucruri și să prezinte clar intențiile clubului pentru continuarea sezonului. Deja a fost transferat un alt atacant kosovar, de la echipa albaneză Tirana, Florent Hasani și există un duel cu FCSB pentru vedeta lui CFR Cluj, tot kosovar, Ermaj Krasniqi, care costă un milion de euro. Și Dan Șucu a pus punct și cazului Bergodi, afirmând foarte clar că Rapid va merge înainte cu italianul, indiferent de rezultatul partidei cu Farul, argumentul fiind că atâta timp cât a avut la dispoziiție cei mai buni atacanți Rapid a mers perfect iar problemele au apăruit și s–au acutizat după accidentările lui Rrahmani și Petrila.

„Nu avem nicio intenție să-l demitem pe Cristiano Bergodi. Nu se pune problema ca Bergodi să plece în viitorul apropiat. Nu contează ce se va întâmpla în meciul cu Farul. Bergodi va continua din iarnă să fie antrenorul Rapidului, are toată încrederea noastră.

Vom vedea ce se întâmplă în retur. Bineînțeles, orice se poate întâmpla cu un tehnician dacă lucrurile nu merg, dar nu are rost să facem nicio speculație. Cristiano Bergodi. vă spun răspicat, este antrenorul cu care Rapid va începe perioada de pregătire și cu care va ataca partea a doua a campionatului și bineînțeles și play-off-ul.

Nu suntem în negocieri cu nimeni. Nu am contactat pe nimeni, nu am discutat cu niciun antrenor, cu atât mai puțin cu domnul Măldărășanu. Avem antrenor, pe Cristiano Bergodi. Are toată susținerea mea și a colegilor mei.

Și să vă mai dezvălui ceva. Toată campania de transferuri care se face în acest moment este coordonată și făcută la dorința lui Cristiano Bergodi. El își dorește jucătorii care vor veni, el coordonează lotul împreună cu ai mei colegi. Deci este logic să mergem mai departe cu domnul Bergodi. Am vrut să pun capăt speculațiilor. Bergodi va fi pe banca Rapidului și în 2024” – a spus Șucu la FANATIK SUPERLIGA.