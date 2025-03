Daniel David bagatelizează teama părinților

Ministrul Daniel David vorbește despre beneficiile expunerii copiilor la ecrane în contextul afectării învățării unui număr tot mai mare de elevi din cauza timpului petrecut în fața ecranelor, așa cum arată statisticile ultimilor ani din educație.

Sunt multe studii privind și alte efecte negative ale expunerii la ecrane pentru copii, dar un interval cuprins între 2 și 4 ore zilnic, spune Daniel David, garantează ”avantaje competitive”, potrivit Edu Pedu.

Ministrul minimalizează teama părinților privind utilizarea ecranelor, acesta dând ca exemplu o situație din copilăria sa, când spune că el citea multe cărți.

„La orice schimbare de revoluție industrială, cei din vechea paradigmă vor numi o catastrofă noua schimbare.

Prezent la conferința „Lecții eficiente – Folosirea eficientă a celor 50 de minute din lecție”, organizată de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Maramureș pentru profesori și directori de școală, ministrul a vorbim pe această temă.

„Expunerea la ecrane între 2 și 4 ore pe zi pentru un copil este fundamentală pentru a nu pierde avantaje competitive”, a spus Daniel David, ministrul Educației, care a menționat că face această precizare în calitate de cercetător și om de știință. Oficialul a precizat că studiile se referă la elevi de gimnaziu și liceu.

Acest interval de timp la ecrane include și „televizor, tabletă inteligentă, telefon, computer, și activități de distracție și activități educaționale”, a spus el.

„La copiii mici, după 20 de minute de stat pe YouTube, părintele să-l întrebe ce a văzut și ce a învățat. Dacă pur și simplu îi spui du-te și fă ce vrei pe internet, sigur că lucrurile pot să funcționeze prost”, spune Daniel David.

”(…)Toți considerăm că ce am trăit noi este sigur. Am prins o astfel de schimbare. Mergeam la bunici în vacanțe și ceilalți prieteni se jucau foarte mult afară. Mie îmi plăcea să citesc și am surprins-o pe bunica spunându-i mamei: «Să iasă afară să se joace. Cărțile or să îl înnebunească. Citește prea mult». Acum așa suntem noi cu expunerea copiilor la ecran”, a precizat David.

La începutul lunii martie, ministrul David s-a întâlnit cu conducerea Microsoft România

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a decis lansarea unui proiect-pilot de utilizare a inteligenței artificiale în unități educaționale

„După o întâlnire cu conducerea Microsoft România, ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a decis să implementeze un proiect-pilot de utilizare a inteligenței artificiale în unități educaționale, pentru a optimiza activitatea cadrelor didactice, procesul de învățare al elevilor/studenților și procesul educațional, în general„, potrivit comunicatului l Ministerului Educației și Cercetării.

Ministerul va stabili unitatea-pilot inițială, iar Microsoft România, împreună cu conducerea acestuia, își vor asuma implementarea proiectului.