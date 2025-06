Daniel Pancu. Cu Spania nu avem altă șansă

Selecționerul echipei naționale de tineret a României, Daniel Pancu, a afirmat că singura șansă a ‘tricolorilor’ de a câștiga partida cu Spania, de la Campionatul European de fotbal U21 din Slovacia, este să marcheze mai mult de un gol și că există posibilitatea de a schimba și sistemul de joc în acest al doilea meci.

‘Vă spuneam înaintea startului acestui campionat că pentru a ieși din grupa asta, care pentru mine ar fi echivalent cu finala sau cu câștigarea trofeului, avem nevoie să fim perfecți. Cu Italia nu a lipsit mult. Vă spun ca unul care analizez foarte bine adversarii, poate mult, mult prea bine și poate mult prea multă informație. Jucătorii pot fi concentrați pe perioade din ce în ce mai mai scurte și am redus și eu, dar plecam de la perfecțiune. Nu a lipsit mult. Frustrarea mea cea mai mare legată de jocul cu Italia nu au fost în niciun caz ratările. A fost legat de o poziționare foarte simplă la faza golului primit și de încă două cadouri. La unul din cele două cadouri a ieșit o bară. La celălalt cadou a ieșit o ocazie importantă. În condițiile în care adversarul întâlnit în primul meci era unul ultra ofensiv. Fotbalul rămâne întotdeauna un joc al spațiilor și al greșelilor. A fost o greșeală. Pentru a trece, trebuie să fim perfecți și să marcăm goluri, nu gol. Deci mâine nu mai avem altă șansă decât să marcăm goluri. Mă gândesc până mâine dacă intervin puțin la sistem de la început’, a declarat Pancu.

Tehnicianul a criticat jocul elevilor săi în partida cu Italia și are alte așteptări în meciul cu Spania: ‘Noi ne propunem să jucăm cu zâmbetul pe buze, dar nu e ușor deloc. Nu e ușor deloc. Slovacia e un model cu siguranță și mingile recuperate în treimea adversă, noi am reușit destul de puține contra Italiei. Nivelul celorlalte echipe e același pe care îl anticipam, cu siguranță. La noi mă aștept mai mult când trecem dincolo și când avem mingea. Aici cu siguranță putem face mult mai mult. Pe faza defensivă două cadouri, o poziționare greșită și s-a terminat jocul. Dar mâine am așteptări mult mai mari legate de faza noastră de posesie’.

‘Nu sunt în niciun caz dur. Sunt doar corect și am o relație corectă cu jucătorii. Dacă și eu cred că Dumnezeul ăsta al fotbalului a făcut diferența la jocul ăsta pentru Italia, prin reunirea lor. Ei s-au reunit, au terminat Seria A pe 25 mai, pe 27 s-au reunit. La noi au fost jucători cu patru, cinci zile de vacanță, trei-patru zile, iar diferența în jocul ăsta a făcut-o mentalul lor. Sper să fi trecut peste tracul acestui debut. A fost un prim joc. Mâine mă aștept la altceva’, a completat Pancu.

La ultima ediție a EURO U21, organizată de România împreună cu Georgia, naționala de tineret a încheiat pe ultimul loc al grupei din care mai făceau parte Spania, Ucraina și Croația, cu doar un 1 punct.