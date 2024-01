Dănileț, în lacrimi. ”Un moment unic” în viața lui

Judecătorul Cristian Danileț a condus miercuri ultima ședință de judecată. În fața colegilor săi din Tribunalul Cluj, judecători, grefieri și procurori, cu lacrimi în ochi, Danileț le-a vorbit r depre demnitate și onoare.

Judecătoril le-a spust că nu ar fi vrut să plece

„N-ar trebui să ne facem de râs în profesia asta, dar nici pe alții să nu-i lăsați să vă facă de râs.

În mesajul acesta al meu de final, vă transmit să vă păstrați demnitatea, e cel mai important. Să nu vă lăsați călcați în picioare…

În momentul de față nu sunt condiții normale și o spun cu mâna pe inima…. Sincer, sper să nu ne mai vedem, în sensul că nu vreau într-o profesie auxiliară. Nu vreau să mai am de-a face cu Justiția.

O să rămân în zona civică, la un moment dat poate în cea politică”, le-a transmis magistratul colegilor, potrivit clujjust.ro.

Secţia pentru judecători a CSM a hotărât în ședința de miercurea trecută să înainteze preşedintelui Klaus Iohannis propunerea privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a judecătorului Cristi Danileţ de la Tribunalul Cluj.

„Plec din această profesie convins că nu puteam să fac mai mult pentru independența justiției, demnitatea magistraților, aplicarea corectă a legii pentru cetățean.

Am încercat să fiu un profesionist în toate situațiile în care m-am aflat în sala de judecată. Am respectat magistrații, am ținut la grefieri, am considerat avocații drept colegi. Am tratat cu omenie părțile implicate în dosare. Am colaborat corect cu instituțiile statului. Am pregătit la Facultate și la INM sute de studenți și tineri magistrați care în prezent îmi sunt colegi”, a scris Danileț pe Facebook

Acesta spune că va continua cu educarea tinerei generații „în siritul legalității ș ia dreptății” sperând să vină în sistemul de justiție „oameni mai buni și mai competenți, care să aducă un plus-valoare societății, să promoveze drepturile omului și să susțină statul de drept. Plec cu sentimentul datoriei împlinite!”, a mai scris magistratul.