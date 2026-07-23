David Beckham a încasat 22 de milioane de euro din publicitate în timpul CM

Spania este campioana mondială, dar contractele lui Beckham din timpul turneului, în valoare de peste 22 de milioane de euro, au atras atenția suscitând un mare interes.

Contracte de publicitate

Beckham are contracte de publicitate cu unsprezece mărci care l-au angajat pentru campaniile lor legate de Cupa Mondială, respectiv Adidas, Bank of America, EA Sports, Home Depot, Lay’s, Lenovo, McDonald’s, Ninja Kitchen, Pepsi, Stella Artois şi Verizon, potrivit News.ro.

The Mirror relatează că fostul căpitan al Angliei a încasat 19 milioane de lire sterline (aproximativ 22,258 milioane de euro) şi spune că suma este una exorbitantă.

„Deşi este adesea criticat, mărcile internaţionale cred în mod clar că numele său de familie, prezenţa pe reţelele sociale şi faima globală păstrează o valoare de marketing considerabilă la evenimentele urmărite de miliarde de oameni. Publicitatea, combinată cu o vizibilitate mai mare, va consolida şi mai mult marca sa şi valoarea acesteia”, a declarat Nick Ede, expert în branduri şi cultură, pentru The Sun.

„Mărcile sunt dispuse să cheltuiască zeci de milioane pentru a asigura serviciile unor celebrităţi care pot capta instantaneu atenţia în timpul pauzelor publicitare, deoarece ştiu că ajung la un public de miliarde”, a mai spus el.

Beckham, o imagine puternică în SUA

Fost jucător al echipei Los Angeles Galaxy timp de cinci ani, David Beckham, este coproprietar al echipei Inter Miami, pentru care evoluează Lionel Messi. El a participat în calitate de spectator la mai multe meciuri în timpul competiţiei şi are o influenţă considerabilă în Statele Unite.

Triumful Spaniei la Cupa Mondială

Spania a câştigat pe 19 iulie a doua Cupă Mondială din istoria sa, după ce a învins Argentina cu 1-0, după prelungiri, în finala disputată pe MetLife Stadium din East Rutherford.

La 16 ani după primul său titlu mondial, cucerit în Africa de Sud, Spania, campioană europeană în 2024, a revenit astfel în vârful fotbalului mondial.

Cupa Mondială 2026 s-a desfăşurat între 11 iunie şi 19 iulie în Statele Unite, Mexic şi Canada.