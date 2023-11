De ce a investit Dan Șucu la Rapid

Rapid a reușit, după anii de bejanie, să revină în lumina reflectoarelor fotbalului românesc, pornind cel mai de jos, adică de la nivelul campionatului Bucureștiului, din liga a patra. Au fost ani grei, dar în care iubirea fanilor pentru culorile alb-vișinii a rămas la fel de mare, așa ajungându-se la un record de Guiness Book, la un meci al CSA Steaua cu Rapid în tribune să se afle nu mai puțin de 40.000 de oameni. Cu astfel de inimi bătând la unison, Rapid a luat-o pas cu pas și acum e pe cale să redevină, în anul centenarului clubului, un club de anvergură, cu potențial nu doar de play-off ci chiar de luptă la titlu și pentru revenirea în cupele europene. Acest salt a fost posibil datorită mai întâi lui Victor Angelescu, acesta ținând clubul în ligile inferioare, iar din acest sezon de asocierea acestuia cu Dan Șucu. Angelescu a povestit cu ceva timp în urmă cum l-a convins pe Dan Șucu să vină alături de el cu bani serioși în Giulești:

”L-am adus la meciuri, a văzut ce înseamnă un derby, galeria, cum ne desfășurăm. După 2-3 meciuri, m-a sunat să discutăm cum să intre, cum să facem. Normal, după, a mai ținut până s-au făcut actele, până când am cumpărat acțiunile și le-am vândut către Dan.

Nu neapărat că s-a lăsat greu, dar normal, trebuia să arătăm și noi ce am făcut până atunci, ce înseamnă clubul. Un audit. Să verifice și el că tot ce spunem e ok, a fost ok, a intrat și cred că a fost de bun augur”.

Fost președinte al LPF și supranumit Oracolul din Bălcești, Mitică Dragomir are cu totul altă opinie asupra motivelor care l-au convins pe Dan Șucu să vină să investească la Rapid. El a vorbit la emisiunea Profețiile lui Mitică de la FANATIK.RO.

”Nu se bagă nimeni cu bani. De când i-a băgat Băsescu (n.r. – președintele Traian Băsescu) la pușcărie pe oamenii f0tbalului nu se mai bagă nimeni. Șucu s-a băgat datorită copiilor, să nu crezi că a iubit el Rapidul. Doar că are copiii fotbaliști. Credeți că iubește Rapidul? Nici vorbă!

Vedeți-vă de treaba voastră, îți iubești banul tău, nu iubești… dacă ești sănătos la cap. Dacă nu ești sănătos la cap, faci și asta. Mititelu nu e sănătos, nici Gigi Becali care bagă bani. Gigi, Varga, ăștia sunt și mai deștepți, Mititelu e mai… Nu vreau să vorbesc. Cei care au băgat bani au și rezultate.

Ăla de la Cluj a băgat o grămadă de bani și are pierderi, ăla de la Craiova a băgat o groază de bani are pierderi, Gigi Becali a băgat o groază de bani are pierderi. Numai Șucu e pe plus, dar el are doar un an de când s-a dus la Rapid. Cum să nu, vine și Șucu la pierderi. Numai echipele din Anglia câștigă datorită burselor, dar nici ele prea mult”