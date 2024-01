De râsul televiziunilor, dar ea a câștigat turneul!

Turneul feminin de tenis de la Adelaide (Australia), de categoria WTA 500, dotat cu premii totale de 922.573 de dolari, s-a încheiat sâmbătă cu victoria jucătoarei letone Jelena Ostapenko (26 ani), sportivă cunoscută pentru modul în care se manifestă când se enervează: se ceartă cu arbitrul, cu echipa, cu spectatorii, spre deliciul televiziunilor.

Ostapenko a învins-o în finală, cu 6-3, 6-2, pe rusoaica Daria Kasatkina.

Jelena Ostapenko, favorita numărul şase, s-a impus după o oră şi 14 minute de joc, la capătul unui meci pe care l-a dominat de la un capăt la altul.

Reprezentanta Letoniei, care o eliminase în primul tur pe românca Sorana Cîrstea, va urca două locuri în clasamentul mondial după acest succes, urmând să intre în Top 10 WTA începând de luni.

Tot sâmbătă s-a disputat şi finala turneului ATP 250 de la Adelaide, în care cehul Jiri Lehecka l-a învins în trei seturi, 4-6, 6-4, 6-3, pe britanicul Jack Draper.

Lehecka (22 de ani) a avut nevoie de 2 ore şi 48 minute de joc pentru a se impune în faţa lui Draper şi a-şi trece astfel în palmares primul său titlu ATP.

Turneul masculin de la Adelaide a beneficiat de premii totale de 661.585 de dolari americani.

Pure happiness from our Champion @JelenaOstapenk8 🫶🏆 #AdelaideTennis pic.twitter.com/Qz7JOWD1tk

the many faces of Jelena Ostapenko today pic.twitter.com/NWSE7Vmm1t

— Owen (@kostekcanu) January 13, 2024