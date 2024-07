Declarațiile lui Orban, trecute cu vederea la București: „Treaba dânsului”

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, duminică, în legătură cu afirmaţiile prim-ministrului Ungariei, Viktor Orban, de la Băile Tuşnad, că este „treaba acestuia”, menţionând că a discutat cu omologul ungar despre relaţia economică dintre cele două ţări.

„Treaba dânsului. A spus ceva de România? Voiaţi să-i interzic să vină pe teritoriul României? Acelaşi lucru mi se pare că l-a spus şi de la Bruxelles şi de la Budapesta. Nu e treaba mea. Eu am vorbit lucruri concrete în ceea ce priveşte relaţia economică şi am văzut că s-a raportat la relaţii economice. Iertaţi-mă, este al treilea partener al României din interiorul Uniunii Europene Ungaria. Ăsta este adevărul. Da, am vorbit şi domnul Grindeanu să promoveze în Guvern, o să se promoveze şi în Guvernul Ungariei, să pornim SF-ul de tren rapid între Budapesta şi Bucureşti şi o să ne ţinem de cuvânt”, a afirmat Ciolacu, întrebat în legătură cu discursul lui Viktor Orban de la Şcoala de vară de la Băile Tuşnad.

El a adăugat, în privinţa proiectului privind trenul rapid între Budapesta şi Bucureşti, că se va face un studiu de fezabilitate.

Întrebat cât va costa acest proiect şi când va fi gata, premierul a spus: „Nu contează costurile, contează ce dezvolţi economic şi cât de mult această investiţie se va multiplica în economia Ungariei şi în economia românească, aşa funcţionează lucrurile”.

Premierul Marcel Ciolacu a făcut, duminică, o vizită de lucru, împreună cu ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, la obiectivul de investiţii rutiere Autostrada A0 Sud, lotul 1 (zona nodului rutier cu Autostrada A2).

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat, sâmbătă, la Universitatea de Vară Tusvanyos, că nu trebuie omis faptul că Donald Trump ar putea câştiga alegerile prezidenţiale în Statele Unite ale Americii, caz în care Europa va trebui să suporte consecinţele susţinerii războiul din Ucraina.

Premierul Ungariei a menţionat, printre altele, că oficialii de la Bruxelles îl condamnă pentru „misiunea de pace”, însă el consideră că eforturile sale reprezintă o „misiune creştină”, iar în calitate de creştin „eşti obligat să treci la fapte”.