Dezastrul ecologic din Grecia. Imagini!

Starea de urgenţă a fost declarată în oraşul-port Volos din centrul Greciei pentru a face faţă consecinţelor unei poluări marine cauzate de tone de peşti morţi, relatează AFP.

Secretarul general al Protecţiei Civile din Ministerul pentru Criză Climatică, Vassilis Papageorgiou, a anunţat că „a fost declarată stare de urgenţă pentru protecţie civilă în municipalitatea Volos (…) din regiunea Tesalia, pentru a răspunde nevoilor de urgenţă şi pentru a gestiona consecinţele poluării marine care a avut loc în Golful Pagasetic”, conform agenţiei de ştiri ANA.

Acesta este al doilea dezastru ecologic care loveşte portul Volos, situat la 330 km nord de Atena, după inundaţiile care au afectat regiunea Tesalia anul trecut.

Inundaţiile au umplut un lac din apropiere care fusese drenat în 1962 pentru a lupta împotriva malariei, umflându-l de trei ori mai mult decât dimensiunea normală.

„După furtunile Daniel şi Elias din toamna trecută, aproximativ 20.000 de hectare de câmpii din Tesalia au fost inundate, iar peştii de apă dulce au fost duşi de râuri până în mare”, spune Dimitris Klaudatos, profesor de agricultură şi mediu la Universitatea din Tesalia.

De atunci, apele lacului au scăzut considerabil, forţând peştii de apă dulce să se îndrepte spre portul Volos, care se varsă în Golful Pagasetic şi în Marea Egee, unde nu pot supravieţui.

Numai marţi, autorităţile au îndepărtat 57 de tone de peşte mort eşuat pe plajele din apropiere de Volos.

Conform asociaţiei locale a restaurantelor, numărul de turişti din zonă a scăzut deja cu aproape 80% de la inundaţiile de anul trecut.

„Situaţia cu aceşti peşti morţi ne va ucide”, a declarat Stefanos Stefanou, preşedintele asociaţiei. „Ce vizitator va mai veni în oraşul nostru după asta?”, s-a întrebat el.

