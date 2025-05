Dezbaterea candidaților în fața studenților a picat

Dezbaterea celor doi candidați la președinție organizată de Uniunea Studenților din România (USR) și care ar fi trebuit să aibă loc astăzi la ora 12 a fost anulată. Reprezentanții studenților dau vina pe unul dintre candidați, dar și pe faptul că universitățile nu le-au pus la dispoziție un spațiu necesar. Intr-un comunicat remis cotidianul.ro, ei scriu:

Uniunea Studenților din România (USR), cea mai mare federație de organizații studențești din țară, non-partizană și orientată exclusiv către reprezentarea intereselor studenților, a reușit să obțină, în premieră, confirmarea ambilor candidați la alegerile prezidențiale pentru participarea la o dezbatere dedicată exclusiv tinerilor.

Dezbaterea urma să aibă loc vineri, 16 mai, și a fost gândită, concepută și organizată de studenți, pentru studenți – fără agendă politică, fără partizanat, fără intervenția vreunui actor extern. Scopul nostru a fost simplu: să creăm un spațiu în

care studenții, tinerii – o categorie tot mai prezentă în procesele civice – să poată adresa întrebări directe candidaților, într-un cadru decent, asertiv și informativ.

Am avut 400 de înscrieri în primele ore de la deschiderea formularului – un semnal clar că tinerii își doresc implicare, transparență și dialog.

Încă din momentul lansării invitațiilor către candidați, am început demersurile pentru obținerea unui spațiu – simbolic, în cadrul unei universități, tocmai pentru a păstra această dezbatere în spațiul firesc al dialogului civic și educațional.

Am întâmpinat, însă, reticență. Unele universități nu au avut disponibilitate logistică, iar altele au ezitat sau au refuzat implicarea, fiind reticente că un astfel de eveniment s-ar putea transforma într-unul politic, deși intenția declarată și comunicată oficial a fost una pur civică, apolitică și centrată pe informarea alegătorilor tineri.

Ambii candidați își exprimaseră disponibilitatea de a participa; cu toate acestea, dezbaterea a fost anulată pentru că, în ciuda eforturilor noastre și angajamentelor pe care le-am obținut, aspectul logistic a reprezentat o sincopă permanentă. Mai precis, identificarea unei săli a reprezentat o provocare – nu orice fel de sală, ci una care să acomodeze minim 400 de persoane, pentru a răspunde cererii studenților.

Conform legislației românești, într-adevăr, manifestările politice în instituțiile de învățământ superior nu sunt permise. Însă o dezbatere organizată de studenți, cu scop informativ, fără elemente de campanie și cu ambii candidați prezenți, nu ar trebui să fie considerată o manifestare politică, ci un act democratic și civic firesc. În orice caz, nu este o premieră în acest sezon electoral ca o universitate să găzduiască sau chiar să participe la organizarea unei dezbateri prezidențiale.

După multe încercări, am obținut sprijinul unei universități și confirmarea unei săli. Am anunțat public înscrierile și am menținut constant legătura cu ambele echipe de campanie, care și-au reconfirmat prezența.

Însă, în cursul zilei de joi, la 40 minute după ce am obținut o nouă confirmare din partea ambilor candidați și după diseminarea anunțului și formularului de înscriere pentru participanți, am început să primim solicitări de modificare a orei din partea unuia dintre candidați, care, până în acel moment, a promovat pe toate platformele că va

participa la ora deja stabilită, vineri, 16 mai, ora 12:00. Mai mult, în cursul nopții de joi spre vineri, în urma unor noi reticențe privind posibila „politizare” a evenimentului, universitatea care ne oferise sala și-a retras sprijinul.

Începând cu ora 00:00 până aproape de ora 09:00 dimineața, echipa noastră, formată din studenți voluntari, a căutat soluții și alternative logistice. Peste 50 de locații publice și private au fost contactate. În ciuda obstacolelor întâmpinate, independente de noi, am rămas ferm hotărâți să organizăm acest eveniment. Totuși, într-un astfel de context, dublat de presiunea de timp, instabilitate logistică și lipsa garanției că dezbaterea se va desfășura la standardul propus, am luat decizia dificilă de a anula evenimentul.

Este dureros și dezamăgitor să vedem că, într-un moment în care tinerii vor să se implice, când vocea lor contează, spațiul universitar, care ar trebui să fie un templu al gândirii critice, al dezbaterii și cunoașterii, nu ne-a fost alături. Nu tragem concluzii pripite și nu acuzăm, dar trebuie spus clar: în România anului 2025, o dezbatere civică, non-partizană, organizată de studenți, pentru studenți, nu a putut avea loc din lipsa unui spațiu care să o găzduiască, spațiu ce cu ușurință ar fi putut să fie asigurat de o instituție de învățământ superior.

Uniunea Studenților din România își reafirmă angajamentul pentru implicare civică și participarea decizională a beneficiarilor actului educațional, pentru transparență și pentru sprijinirea tinerilor în luarea unor decizii informate. Vom

continua să fim o voce activă, independentă și responsabilă. Totodată, sperăm ca, pe viitor, astfel de inițiative să fie susținute, nu blocate de scepticism.

16.05.2025

Biroul de Comunicare și Relații Publice al Uniunii Studenților din România