Dezvoltarea inteligenței artificiale. România gazdă AI Factories

România va avea prima infrastructură națională de Inteligență Artificială (AI), odată cu lansarea unui proiect comun al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București și Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, alături de un consorțiu de parteneri academici, de cercetare și industrie.

Într-o postare pe Facebook, ministrul Energiei, Bogdan Gruia Ivan, vorbește despre ”o confirmare a direcției pe care România a ales-o”.

România este una dintre cele șase țări europene selectate pentru a găzdui noile AI Factories – huburi strategice dedicate dezvoltării inteligenței artificiale la nivel european, a mai arătat ministrul în mesajul său.

”Vin și roadele lucrurilor pe care le-am susținut ca ministru al Digitalizării! România este una dintre cele șase țări europene selectate pentru a găzdui noile AI Factories – huburi strategice dedicate dezvoltării inteligenței artificiale la nivel european. Este o confirmare a direcției pe care România a ales-o și pe care am promovat-o, ca ministru al Digitalizării: o economie bazată pe inovație, tehnologie și competențe înalte”, a scris Bogdan Ivan.

Potrivit acestuia, în calitate de ministru al Digitalizării, a susținut acest proiect alături de Victor Negrescu, Mihnea Costoiu, Victor Vevera și Dragoș Vlad, ”o echipă care a crezut în potențialul României chiar și atunci când drumul părea dificil”.

RO AI Factory, o investiție de 50 de milioane de euro, coordonată de ICI București împreună cu Universitatea Politehnica din București, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și parteneri din mediul privat și asociativ, va deveni un centru național de excelență în inovare și supercomputing, susține Ivan.

”Misiunea este clară: să transformăm companiile românești din simple utilizatoare de tehnologie în creatoare de soluții bazate pe inteligență artificială. AI Factory România va oferi acces la infrastructuri de calcul de înaltă performanță, programe de instruire și expertiză tehnică pentru startup-uri, IMM-uri și cercetători români”, a conchis Bogdan Ivan.

RO AI Factory va fi găzduită și co-coordonată de ICI București și Politehnica București, reunind un consorțiu solid de parteneri naționali din cercetare, educație și industrie: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice (INCDSB), Asociația Transilvania IT (ATIT), Institutul de Cercetare pentru Inteligență Artificială (ICIA), Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) și Asociația Hub-urilor de Inovare Digitală din România (RoDIH).