Diagnostic crunt pentru solistul unei trupe celebre

Morten Harket, solistul principal al grupului norvegian A-ha, al cărui single ‘Take On Me’ a fost unul dintre cele populare cântece din anii 1980, a anunțat miercuri că a fost diagnosticat cu maladia Parkinson.

Într-un comunicat publicat pe site-ul formației, informație confirmată și de casa de discuri Sony Music, Morten Harket, în vârstă de 65 de ani, a precizat că a suportat mai multe operații pe creier și că reușește să gestioneze simptomele bolii.

Maladia Parkinson cauzează deteriorarea sistemului nervos cerebral, ducând la tremurături ale membrelor și alte simptome care se agravează odată cu trecerea timpului. Boala poate fi ținută pentru o perioadă sub control prin intervenții chirurgicale și medicație, însă nu există un tratament.

Morten Harket a declarat că a suportat anul trecut câteva proceduri neurologice prin care medicii i-au implantat electrozi în creier și că acele intervenții i-au redus simptomele.

Cunoscut pentru gama variată a vocii sale, artistul norvegian a spus că nu știe deocamdată dacă va mai putea să susțină din nou concerte.

‘Nu am avut nicio problemă în acceptarea diagnosticului’, a declarat el, adăugând că i-a fost dificil să găsească un echilibru între medicație și gestionarea efectelor secundare ale tratamentului.

‘Încerc cât pot mai bine să evit ca întregul meu sistem să intre în declin’, a mai spus Morten Harket.

Grupul A-ha, înființat în 1982 de Morten Harket și prietenii săi Paul Waaktaar-Savoy și Magne Furuholmen, a devenit cunoscut la nivel internațional în 1985 cu albumul său de debut ‘Hunting High and Low’, care a inclus mai multe hituri, precum ‘Take On Me’ și ‘The Sun Always Shines on TV’.

Cântecul ‘Take On Me’ a apărut recent în cel de-al doilea sezon al serialului HBO de mare succes ‘The Last of Us’ atunci când personajul principal Ellie, jucat de Bella Ramsey, a interpretat o versiune acustică a acestei piese.