Din ce a ajuns să câștige bani Ciprian Silași 

Din ospătar în Sibiu, model la Milano și concurent Exatlon – azi, Ciprian Silași așteaptă al treilea copil, cântă muzică populară și are o nouă afacere. Povestea lui e demnă de un scenariu de film!

Sâmbătă, 12 aprilie, Metropola TV l-a avut ca invitat pe carismaticul Ciprian Silași, într-un nou episod al podcastului NOI, ROMÂNII, moderat de Mircea Radu. Fost model internațional, fost concurent Exatlon, actualmente cântăreț de muzică populară și antreprenor, Ciprian a povestit deschis despre o viață demnă de scenariul unui film.

„La 18 ani am plecat să lucrez în Italia. Destul de repede am ajuns model”, a declarat Ciprian. „Am ajuns cu modelingul la Roma și la Milano. M-am simțit atât de bine acolo încât, la un moment dat, am început să mă identific cu acel popor.” Fostul model a apărut în campanii internaționale și a defilat pentru branduri cunoscute, dar viața lui nu a fost lipsită de suișuri și coborâșuri.

Deși fiu de preot, Ciprian recunoaște că tinerețea lui a fost „cu scântei”. „Tata a fost preot, dar eu am mers pe altă cale. Muncesc de la 16 ani și am făcut de toate: am fost ospătar în Sibiu – acolo m-am întâlnit prima oară cu tine, Mircea, și m-ai inspirat!”

Într-un moment de vulnerabilitate, Silași a mărturisit că a ajuns la muzica populară după un eșec dureros: „M-am apucat de muzică după ce am dat faliment. A fost greu, dar a fost momentul în care m-am regăsit.”

Printre subiectele discutate în podcast s-au numărat și familia – „Îmi fac programul astfel încât să am timp pentru copiii mei” –, afacerile – „Vreau să extind businessul pe care îl am în Sibiu și în Italia” – și celebritatea: „Notorietatea câștigată la Exatlon trebuie întreținută. M-am dus în Dominicană pentru băiețelul meu. A fost o experiență unică.”

Viața lui Ciprian este o combinație de succes, efort, eșec și reinventare, iar povestea lui nu s-a terminat. În prezent, artistul așteaptă cu emoție venirea pe lume a celui de-al treilea copil.

De la modeling la cântatul la nuntă, de la Exatlon la antreprenoriat și familie, Ciprian Silași este dovada vie că poți s-o iei de la capăt de oricâte ori e nevoie – și s-o faci cu zâmbetul pe buze. Momentan, artistul are câteva locații pe care le închiriază în regim hotelier și spune că acestea îi aduc venituri considerabile fără să îl solocite prea mult.