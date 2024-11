Director de spital, ucis de israelieni în Liban

Directorul spitalului Dar al-Amal, în apropiere de Baalbeck, în estul Libanului, a fost ucis vineri împreună cu alţi şase membri ai personalului medical într-o lovitură israeliană care a vizat reşedinţa sa, situată în apropierea unităţii de sănătate, a anunţat Ministerul libanez al Sănătăţii, relatează AFP.

Într-un comunicat, ministerul a anunţat „pierderea doctorului Ali Rakan Allam, directorul spitalului universitar Dar al-Amal, care a fost martirizat împreună cu şase dintre colegii săi în timpul unui atac israelian laş care a vizat reşedinţa doctorului Allam, situată lângă spital”. Comunicatul a denunţat „agresiunile continue efectuate de armata israeliană împotriva personalului medical şi a unităţilor de sănătate”.

🇱🇧 #Lebanon: The IDF carried out four airstrikes in Baalbeck tonight near the Dar al-Amal hospital. Casualties caused by the strikes are currently unconfirmed. pic.twitter.com/a2Xxx3Gcff

— POPULAR FRONT (@PopularFront_) March 12, 2024