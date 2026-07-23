Șapte ONG-uri cer intervenția Comisiei după interzicerea Oradea Pride – DOCUMENT

Scrisoarea este adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vicepreședinților executivi Roxana Mînzatu, Henna Virkkunen și Raffaele Fitto, precum și comisarilor Michael McGrath și Hadja Lahbib.

Organizațiile semnatare afirmă că Primăria Oradea a respins notificarea pentru marș, deși aceasta a fost depusă în termenul legal, iar organizatorii au propus peste 100 de variante de traseu.

ONG-urile acuză Primăria Oradea că împiedică „sistematic” organizarea Pride

Potrivit documentului, dacă în anii anteriori autoritățile au invocat motive administrative, precum lucrări publice sau suprapunerea cu alte evenimente, în acest an Primăria ar fi justificat interdicția inclusiv printr-o presupusă „încălcare a normelor de conduită socială și morală”.

„Decizia Primăriei nu este un incident izolat. Ea face parte dintr-o amenințare persistentă și gravă la adresa spațiului civic și a libertăților democratice, care se desfășoară din 2023 și care reprezintă acum o judecată explicită asupra dreptului comunității de a fi vizibilă”, se arată în scrisoare.

Semnatarii susțin că autoritățile locale au împiedicat organizarea marșului timp de mai mulți ani consecutiv, iar în 2025 toate traseele propuse au fost respinse. Evenimentul s-a desfășurat atunci sub forma unui act de nesupunere civică, însă organizatorii și mai mulți participanți au fost sancționați contravențional.

Situația de la Oradea, parte a unei tendințe mai ample de limitare a drepturilor fundamentale

ONG-urile apreciază că refuzul repetat al traseelor, întârzierile procedurale și aplicarea sancțiunilor au efectul de a descuraja participarea și de a elimina comunitatea LGBTQIA+ din spațiul public.

„Oradea beneficiază de finanțări europene substanțiale, însă nu depune un efort comparabil pentru a respecta valorile europene care stau la baza acestui sprijin: egalitatea, incluziunea, demnitatea umană și respectarea drepturilor fundamentale.”

Semnatarii avertizează că, în contextul raportului Comisiei Europene privind statul de drept din 2026, care semnalează restrângerea spațiului civic în România, situația de la Oradea nu poate fi tratată ca un incident local, ci ca parte a unei tendințe mai ample de limitare a drepturilor fundamentale.

Scrisoarea este semnată de ARK Oradea Association, Forbidden Colours, ACCEPT, ACT – Against Conversion Therapy, ECPI – Euroregional Center for Public Initiatives, ILGA-Europe și IGLYO.

Scrisoarea poate fi consultată – AICI