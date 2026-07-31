Directorul general al Electrica le cere companiilor să-şi mute producţia la prânz. Energie gratuită în august

Directorul general al Electrica, Alexandru Chiriță, le cere companiilor industriale pe care societatea le alimentează cu energie electrică să își mute programul de lucru din timpul serii la orele prânzului, pe fondul situației dificile cu care se confruntă sistemul energetic național.

Contextul dificil din sistemul energetic și problemele de la Cernavodă

Situația actuală din sistemul energetic a devenit extrem de complexă după oprirea Unității 1 a Centralei Nuclearelectrice Cernavodă, cauzată de debitul redus al Dunării. Miercuri seară, Transelectrica a tras un semnal de alarmă privind o creștere accentuată a gradului de solicitare a Sistemului Electroenergetic Național, în special în intervalul orar de seară. Conducerea companiei a subliniat că Dunărea se află la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani, iar seceta și canicula prelungită exercită o presiune uriașă asupra piețelor de energie din întreaga Europă, existând riscul permanent ca și Unitatea 2 să întâmpine dificultăți similare de funcționare.

Programul „Ținem România Aprinsă” și avantajele oferite companiilor

Pentru a contracasa aceste provocări majore și a sprijini stabilitatea națională, începând cu luna august, clienții Electrica vor beneficia de energie activă gratuită prin intermediul programului dedicat „Ținem România Aprinsă”, pe parcursul a 4 ore pe zi. Această facilitate este acordată cu o singură condiție esențială: companiile trebuie să își transfere activitatea de producție desfășurată în intervalul orar de seară către orele prânzului. În acel interval, producția de energie fotovoltaică atinge cote maxime, generând un surplus consistent în rețea. Reprezentanții Electrica subliniază că această energie gratuită va fi verificată pe contorul inteligent și vizibilă direct pe factură, singura investiție necesară din partea mediului de afaceri fiind o decizie managerială asumată.

Apelul la solidaritate industrială și eficiență operațională

În mesajul său transmis public, Alexandru Chiriță a arătat că Electrica cunoaște profilul de consum al fiecărui partener industrial în detaliu. Intervalul cuprins între orele șapte și 11 seara reprezintă perioada cea mai dificilă a anului pentru sistemul energetic, când echilibrul se cumpără la prețuri din ce în ce mai ridicate pe piață. În schimb, la prânz, soarele produce mai multă energie decât poate consuma piața în momentul de față. Managerul a punctat că o familie poate reduce consumul prin gesturi simple, însă o fabrică poate muta un întreg flux de producție, transformând o moară pornită la prânz sau un depozit răcit cu 4 ore mai devreme într-o soluție salvatoare pentru economia românească.

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