Directorul Trezoreriei Statului dă tonul prăbușirii dobânzilor

Potrivit oficialului, scăderea dobânzilor va veni firesc, pe un fond tot mai stabil care pare să se întrezărească în economia autohtonă.

Conform directorului Trezoreriei, măsurile adoptate în ultimele luni vor tempera piețele interne și vor aduce o relaxare a dobânzilor.

Dobânzile ar putea scădea în a doua parte a lui 2026

Am putea asista o scădere a dobânzilor în a doua jumătate a anului viitor.

‘Suntem foarte bine pe finanțare. Încep să vină și roadele tuturor măsurilor care s-au întâmplat în ultimele câteva luni. E inevitabil că o să avem acest trend dacă ne menținem pe linia asta. Am avut confirmări de rating, avem niște măsuri care ne înscriu clar pe o ajustare fiscală. Sunt clare niște obiective de a reduce destul de semnificativ deficitul în anul următor, spre 6%. E un sentiment foarte bun în piețe. Discutăm cu toți investitorii.

Practic, pe orice instrument de datorie pe care l-am emis în ultimul timp, de la euroobligațiuni, plasamente private, titluri de stat, pentru titluri de stat pentru populație e o cerere foarte mare, ceea ce confirmă practic așteptările pieței că dobânzile se vor duce în jos. Lucru care se confirmă de la o lună la alta.

Atât timp cât o să ne menținem și cred că o să ne menținem pe linia asta vor veni nu doar confirmări din partea agențiilor de rating, dar sper să scăpăm de acea perspectivă negativă, la începutul anului viitor. Ne-a complicat puțin trendul acesta, spike-ul acesta de inflație (creștere bruscă a inflației – n.r.) care vine și el tot din măsuri, dar măsurile erau inevitabile, trebuia să fie luate. Și spike-ul acesta de inflație va trece undeva la începutul anului viitor.

Deci, în momentul respectiv, în partea a doua a anului viitor sunt și mai mari premisele de a vedea reduceri de dobânzi’, a explicat Ștefan Nanu, la forumul ‘Provocări pentru piețele financiare într-o economie marcată de dezechilibre macro și presiuni fiscale’, organizat de publicația online Profit.ro în parteneriat cu Team Innovation Media.