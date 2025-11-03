Directorul Trezoreriei Statului dă tonul prăbușirii dobânzilor

Dobânzile pe piața din România ar putea scădea în a doua parte a anului viitor, anunță directorul Trezoreriei Statului.

De Madalina Bahrim
Directorul Trezoreriei Statului dă tonul prăbușirii dobânzilor

Dobânzile pe piața din România ar putea scădea în a doua parte a anului viitor, anunță directorul Trezoreriei Statului.

Conform declarațiilor proaspăt făcute de directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu, economia națională dă semne de redresare și e așteptată o reducere a dobânzilor.

Potrivit oficialului, scăderea dobânzilor va veni firesc, pe un fond tot mai stabil care pare să se întrezărească în economia autohtonă.

Conform directorului Trezoreriei, măsurile adoptate în ultimele luni vor tempera piețele interne și vor aduce o relaxare a dobânzilor.

Dobânzile ar putea scădea în a doua parte a lui 2026

Am putea asista o scădere a dobânzilor în a doua jumătate a anului viitor.

‘Suntem foarte bine pe finanțare. Încep să vină și roadele tuturor măsurilor care s-au întâmplat în ultimele câteva luni. E inevitabil că o să avem acest trend dacă ne menținem pe linia asta. Am avut confirmări de rating, avem niște măsuri care ne înscriu clar pe o ajustare fiscală. Sunt clare niște obiective de a reduce destul de semnificativ deficitul în anul următor, spre 6%. E un sentiment foarte bun în piețe. Discutăm cu toți investitorii.

Practic, pe orice instrument de datorie pe care l-am emis în ultimul timp, de la euroobligațiuni, plasamente private, titluri de stat, pentru titluri de stat pentru populație e o cerere foarte mare, ceea ce confirmă practic așteptările pieței că dobânzile se vor duce în jos. Lucru care se confirmă de la o lună la alta.

Atât timp cât o să ne menținem și cred că o să ne menținem pe linia asta vor veni nu doar confirmări din partea agențiilor de rating, dar sper să scăpăm de acea perspectivă negativă, la începutul anului viitor. Ne-a complicat puțin trendul acesta, spike-ul acesta de inflație (creștere bruscă a inflației – n.r.) care vine și el tot din măsuri, dar măsurile erau inevitabile, trebuia să fie luate. Și spike-ul acesta de inflație va trece undeva la începutul anului viitor.

Deci, în momentul respectiv, în partea a doua a anului viitor sunt și mai mari premisele de a vedea reduceri de dobânzi’, a explicat Ștefan Nanu, la forumul ‘Provocări pentru piețele financiare într-o economie marcată de dezechilibre macro și presiuni fiscale’, organizat de publicația online Profit.ro în parteneriat cu Team Innovation Media.

Distribuie articolul pe:

4 comentarii

  1. Un EDITAT numit politic vorbeste sa nu taca, auzi la el, prabusirea dobanzilor. Nu vede ca datoria publica si inflatia urca la cer!

    Răspunde
Vezi toate comentariile (4)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro