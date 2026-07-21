Discursurile Papei Leon al XIV-lea au trecut testul anti-AI

Discursurile și textele Papei Leon al XIV-lea au fost verificate de o companie australiană, pentru a arăta că nu au fost scrise de AI. Colecția Maps of Hope a primit certificarea Proudly Human la mai puțin de două luni după ce Suveranul Pontif a avertizat asupra riscurilor aduse de AI, scrie The Guardian.

Verificarea a fost făcută de Proudly Human, o companie australiană specializată în certificarea textelor scrise de oameni. Procesul a avut loc la solicitarea editurii, în colaborare cu Australian Catholic University și reprezentanți ai Vaticanului.

Colecția analizată se numește Maps of Hope și reunește discursuri și reflecții ale Papei Leon al XIV-lea. Certificarea vine într-un moment cu încărcătură simbolică. În luna mai, Papa a publicat prima sa enciclică, Magnifica Humanitas. Enciclica este o scrisoare solemnă a Papei către Biserică și credincioși, n.red. În document, Suveranul Pontif a vorbit despre riscurile dezvoltării necontrolate a inteligenței artificiale. El a spus că AI trebuie împiedicată „să domine omenirea” și că tehnologia trebuie să rămână în slujba oamenilor.

Papa Leon al XIV-lea a mai susținut că inteligența artificială trebuie să fie accesibilă tuturor și să fie discutată public, nu controlată doar de câțiva actori puternici.

Cum a fost verificat volumul Papei

Proudly Human nu folosește un singur detector AI. Potrivit fondatorului companiei, dr. Alan Finkel, fostul om de știință-șef al Australiei, procesul începe cu o verificare a identității autorilor sau reprezentanților acestora. Aceștia trebuie să semneze și o declarație prin care confirmă că inteligența artificială nu a fost folosită pentru prima versiune a textului. Regulile companiei spun că AI nu poate scrie nici fraze sau paragrafe întregi.

După această etapă, textele sunt analizate cu mai multe instrumente de detectare AI. Rezultatele sunt apoi combinate cu ajutorul unui algoritm propriu.

„Folosim un set de patru sau cinci astfel de instrumente și propriul nostru algoritm de mediere, iar în fiecare noapte testăm acest set ca să ne asigurăm că rămâne potrivit pentru scopul său”, a spus Alan Finkel pentru The Guardian.

În cazul volumului Maps of Hope, rezultatul a fost clar, susține Finkel.

„În acest caz, cartea a trecut testul, așa cum era de așteptat, ca fiind practic în totalitate umană”, a spus el.

De ce contează cine a scris un text

Alan Finkel spune că oamenii ar trebui să știe dacă un text a fost scris de un om sau generat de AI. În opinia sa, acest lucru devine tot mai important pe măsură ce textele produse de AI sunt mai greu de recunoscut.

„Merită să știe. De fapt, cred că este un drept fundamental al ființelor umane”, a spus el.

Finkel susține că transparența este importantă mai ales în cazul liderilor religioși, acolo unde publicul se așteaptă la un mesaj personal și autentic.

„Dacă stai într-o biserică, te aștepți ca aceea să fie expertiza autentică, înțelepciunea religioasă autentică, a preotului care ține predica.” „Miezul a ceea ce înseamnă să fii om este să interacționezi cu alți oameni, să faci schimb de idei și de idei creative”, a mai spus Finkel.

Președintele Australian Catholic University, profesorul Zlato Skrbis, a afirmat că, într-o perioadă în care internetul este plin de conținut generat rapid, este important să se poată spune „cu încredere că o lucrare este produsul reflecției și judecății umane”.

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