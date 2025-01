Djokovic a abandonat meciul!

Visul lui Novak Djokovic de a cuceri al 25-lea titlu de Grand Slam la Australian Open s-a spulberat.

Djkokovic s-a retras vineri dimineață la finalul primului set al meciului din semifinale disputat cu Alexander Zverev. Germanul a câștigat primul set la tiebreak, scor 7-5, iar Nole a decis să se retragă.

Campionul sârb nu s-a simțit bine pe tot parcursul partidei.

Nole s-a accidentat la coapsa stângă în timpul meciului din sferturi cu spaniolul Carlos Alcaraz.

Joi, Djokovic nu s-a antrenat la Melbourne Park, pentru a doua zi la rând, înaintea semifinalei de la Australian Open cu Alexander Zverev.

This is not how it was supposed to end. 😭

Zverev on some of the crowd booing Djokovic after retiring from Australian Open

“Please guys don’t boo a player when he goes out with injury. I know everyone paid for tickets.. but Novak has given everything of his life to the sport the last 20 years”

pic.twitter.com/faY33oKgk5

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 24, 2025