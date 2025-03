Djokovic, record negativ!

Cred că a fost o zi proastă, regret nivelul meu de tenis în comparație cu ce am arătat la antrenamente. Diferența dintre terenul central și terenurile de antrenamente e mare, nu am reușit să găsesc ritmul potrivit niciun moment”, a spus Nole la final, citat de Eurosport.

Odată cu acest eșec, Djokovic a bifat un record negativ nedorit. Eliminat anul trecut de la Indian Wells de Luca Nardi, care ajunsese pe tablou din postura de lucky loser, Novak Djokovic devine primul jucător de top 10 ATP, din 1990 până în prezent, care pierde în acelaşi turneu din această categorie, în ani succesivi, tot la un lucky loser.

Botic van de Zandschulp, pe cai mari

După ce l-a eliminat pe Alcaraz de la US Open 2024, olandezul i-a încheiat cariera lui Nadal, învingându-l pe „Matador” în ultimul turneu la care acesta a participat – final 8-ul Cupei Davis.

Novak Djokovic has lost 3 matches in a row for the first time since 2018.

6 years, 11 months, 16 days.

2542 calendar days.

Insane. pic.twitter.com/e52i6oKuuV

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 9, 2025