Djokovic, lovitură de teatru. Andy Murray, noul său antrenor

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic a anunţat sâmbătă că-l va avea ca antrenor pe britanicul Andy Murray, recent retras din circuitul competiţional.

„Sunt încântat să-l am antrenor pe unul dintre cei mai mari rivali ai mei de pe teren, acum urmând însă să fim amândoi de aceeaşi parte a fileului. Aştept cu nerăbdare să încep noul sezon cu Andy şi să-l am alături la Melbourne (Australian Open), unde am împărtăşit multe momente excepţionale de-a lungul carierei noastre”, a spus jucătorul sârb într-un comunicat.

Djokovic, 37 ani, şi-a încheiat sezonul deoarece Serbia nu s-a calificat la turneul final al Cupei Davis de la Malaga. ”Nole” şi-a făcut ultima apariţie în 2024 la turneul demonstrativ Six Kings Slam de la Riad cu o victorie împotriva lui Nadal în meciul pentru locurile 3-4. Nu a mai jucat într-un meci oficial de la turneul ATP Masters 1.000 de la Shanghai, la care a pierdut în finală în faţa lui Jannik Sinner.

Sârbul, care a câştigat un singur titlu în acest sezon, aurul olimpic la JO 2024, singurul care îi lipsea din palmares, a suferit o accidentare de menisc la Roland Garros, dar apoi a ajuns în finală la Wimbledon, unde a pierdut împotriva lui Carlos Alcaraz.

Andy Murray, fost nr. 1 ATP, s-a retras din competiţii în august, după JO 2024 de la Paris, la 37 de ani. El a suferit în ultimul timp numeroase accidentări care i-au afectat cariera. A câştigat în cursul carierei sale două medalii olimpice de aur la simplu, în 2012 şi 2016, şi trei titluri de Mare Şlem – US Open în 2012 şi Wimbledon în 2013 şi 2016.