Doi frați au nevoie de ajutor

Doi frați bolnavi de imunodeficiență primară combinată, o boală genetică mortală (le lipsește sistemul imunitar), au nevoie de ajutorul românilor. Cei doi sunt în pericol permanent, motiv pentru care un banal strănut le poate fi fatal.

Asociația Noel s-a implicat în acest caz și, într-un strigăt de ajutor trimis pe adresa cotidianul.ro, scrie:

Avem un caz cutremurător: doi frați sunt bolnavi de imunodeficiență primară combinată, o boală genetică mortală (le lipsește sistemul imunitar). Chiar și un strănut lângă ei îi poate ucide. Există o soluție, transplantul de măduvă, dar costurile sunt uriașe: costă 690.000 dolari pt ambii. Acum sunt eligibili pentru transplant, dar dacă boala avansează nu se mai poate face nimic. Fetița deja e la limită.

Până acum s-au strâns 274.005 dolari, dar avem nevoie de ajutor pentru a reuși. Este o urgență, în orice clipă copiii pot muri.

„Copilașii mei vor muri dacă nu strâng urgent suma enormă de 690.000 dolari pentru transplant de măduvă. Implor ajutor! Nu știu de ce Dumnezeu vrea să-mi ia copiii. Doi copii am și amândoi vor muri!

Ei sunt Alexandru și Tatiana și amândoi suferă de imunodeficiență primară combinată. Corpul lor nu mai rezistă.

Încerc să vă spun povestea noastră. Tatiana s-a îmbolnăvit brusc și am fost cu ea la foarte mulți medici până mi s-a zis că Tatiana nu are sistem imunitar. Boala se numește imunodeficiență primară combinată. Tatiana poate să moară dintr-o răceală banală din cauză că corpul ei nu știe să lupte. Dacă cineva strănută lângă ea, Tatiana poate să moară. Când l-am născut pe Alexandru totul părea în regulă până au început din senin semnele bolii și am aflat că și el suferă de aceeași boală.

Medicii ne-au spus că au nevoie urgent de transplant de măduvă, altfel vor muri amândoi. Corpul lor este un magnet pentru viruși și bacterii care distrug tot organismul.

În sufletul meu de mamă există doar disperare. Îmi strig durerea în gura mare și rog ajutorul oamenilor pentru a-mi salva copilașii. Trebuie să-mi salvez copilașii, dar nici în zece vieți nu voi putea să strâng 690.000 dolari singură.

Oameni buni care citiți aceste rânduri, vă implor să mă ajutați să-mi salvez copiii.

Distribuiți! Vă implor în genunchi să distribuiți și să ne ajutați să strângem banii.

Suma este atât de mare încât tremur de frică că nu vom reuși să strângem 690.000 dolari pentru viața copiiilor mei. Până în prezent, am reușit să adunăm 274.005 dolari, suntem încă foarte departe de reușită. Vă implor ajutorul!“, spune mama celor doi.

Donații se pot face prin metodele de mai jos cu mențiunea FRATII SIRBU:

🕳Conturi bancare:

Lei: RO33BTRLRONCRT0532233601

Euro: RO80BTRLEURCRT0532233601

Swift/BIC: BTRLRO22 Beneficiar: Asociația Noel

🕳cu cardul: https://asociatianoel.ro/doneaza/doneaza-cu-cardul

🕳BT Pay: 0752076131

🕳Revolut https://bit.ly/revolutnoel

🕳Paypal: asociatianoel@gmail.com

Va mulțumesc, Olga Sirbu, mama fraților Sirbu”

Dacă doriți să urmăriți toată strângerea de fonduri ne găsiți în grupul de Facebook https://www.facebook.com/groups/impreunasalvamvieti