Acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate cu DNA

Ancheta derulată de procurorii anticorupție s-a finalizat prin încheierea unor acorduri de recunoaștere a vinovăției cu trei persoane implicate într-o rețea de corupție de la nivelul vămii. Este vorba despre inspectorul vamal Diner Suliman, cercetat pentru luare de mită în formă continuată (cinci acte materiale), colegul său Bogdan Vîlsan, acuzat de luare de mită în formă continuată (două acte materiale), precum și reprezentantul unei firme importatoare, acuzat de dare de mită, conform comunicatului DNA.

În fața anchetatorilor, toți trei (Diner Suliman, Bogdan Vîslan – pentru luare de mită și G. G. – pentru dare de mită) au recunoscut comiterea faptelor și au consimțit la aplicarea sancțiunilor stabilite de procurori. Astfel, Diner Suliman a primit o condamnare de trei ani de închisoare cu suspendare, Bogdan Vîlsan a fost condamnat la doi ani și patru luni de închisoare cu suspendare, iar reprezentantul societății comerciale s-a ales cu un an și jumătate de închisoare cu suspendare. De asemenea, inculpații sunt obligați să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe perioade cuprinse între 60 și 120 de zile.

Mecanismul șpăgilor pentru operațiunile de vămuire

Potrivit probatoriului administrat de DNA, faptele s-au petrecut în perioada noiembrie 2025 – aprilie 2026. Inspectorul vamal Diner Suliman a primit în mod repetat sume de bani de la reprezentanții unor societăți importatoare pentru a facilita și urgenta formalitățile vamale. O parte din bani au ajuns ulterior la un colaborator cu identitate atribuită, care i-a predat autorităților, sau au fost redistribuiți altor persoane din cadrul biroului vamal.

Într-unul dintre episoade, în aprilie 2026, un mituitor a lăsat suma de 6.500 de lei direct în autoturismul lui Diner Suliman. De asemenea, în februarie 2026, celălalt inspector, Bogdan Vîlsan, ar fi pretins direct de la reprezentanții unor firme suma de 200 de dolari americani pentru fiecare container procesat, vizând efectuarea cu celeritate a operațiunilor de vămuire. Din aceste sume, Suliman i-ar fi remis ulterior lui Vîlsan 10.000 de lei.

Măsuri asigurătorii și solicitări de confiscări extinse

Odată cu sesizarea Tribunalului Constanța, procurorii au menținut măsurile asigurătorii dispuse în cauză și au înaintat solicitări de recuperare a prejudiciului și a averilor nejustificate. Anchetatorii au cerut instanței confiscarea specială de la Diner Suliman a sumelor de 17.900 de dolari americani și 36.300 de lei, dar și aplicarea confiscării extinse pentru sume considerabile, respectiv 73.526 de dolari americani și 146.780 de lei.

De asemenea, s-a solicitat confiscarea specială a sumei de 10.000 de lei primită cu titlu de mită de către Bogdan Vîlsan. Dosarele și acordurile de recunoaștere au fost trimise spre judeccată la Tribunalul Constanța, instanța urmând să se pronunțe definitiv asupra menținerii măsurilor asigurătorii și a validării pedepselor.

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