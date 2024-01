Mascați au deschis focul într-o biserică din Istanbul

Un atac armat a avut loc în interiorul unei biserici catolice din Istanbul, cel mai mare oraş ca populaţie din Turcia, în timpul slujbei de duminică, au informat autorităţile turce.

Doi atacatori mascaţi au atacat duminică biserica italiană Sfânta Maria din Istanbul, făcând un mort, a anunţat ministrul de interne turc Ali Yerlikaya, potrivit AFP.

Atacul s-a produs la ora locală 11:40 (08:40 GMT) în cartierul Sariyer din Istanbul, a anunţat ministrul pe reţelele sociale.

„Două persoane mascate au deschis focul împotriva lui C. T., care se afla printre persoanele care asistau la slujbă şi, din păcate, şi-a pierdut viaţa”, a adăugat ministrul turc, fără a oferi alte detalii despre identitatea persoanei decedate. „A fost deschisă o amplă anchetă pentru a-i reţine pe atacatori. Condamnăm energic acest act laş”, a adăugat Yerlikaya.

Potrivit postului turc T24, atacatorii au intrat în biserică în timpul slujbei, cu chipurile acoperite cu măşti de schi şi au deschis focul asupra enoriaşilor, provocând moartea unei persoane, pe care au împuşcat-o în cap, după care au fugit.

Președintele Recep Erdogan, care a vorbit la telefon cu preotul bisericii şi oficialităţi locale, a insistat că se face totul pentru a-i găsi pe atacatori „cât mai repede”, potrivit preşedinţiei.

The Turkish Ministry of the Interior announced that an armed attack on a Catholic church in Istanbul took place during the Sunday Mass, in which at least one person was killed and two others were wounded.

