Doi președinți la Capitală: Pe cine și-ar lua consilier Ciprian Ciucu?

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu spune că i-ar dori consilieri pe Traian Băsescu sau pe Nicuşor Dan.

Pus să aleagă dintre Sorin Oprescu, Gabriela Firea şi Nicuşor Dan, Ciprina Ciucu, Ciucu a spus: ”Dintre cei trei, evident, pe Nicuşor Dan”.

Despre aprobarea bugetului legat de transpunerea în lege a referendumului privind Bucureştiul, Ciucu a spus:

“Coaliţia nu a avut discuţii în profunzime pe bugetul Bucureştiului până acum.

Aceste discuţii le-am dus eu, parţial, într-o serie de întâlniri cu Daniel Băluţă, tete-a-tete, ca să ne calibrăm.

(…) Am avut o singură rundă de discuţii împreună cu Băluţă şi cu Nicuşor Dan.

Nu ne-am aliniat foarte mult, pentru că eu ştiu care sunt nevoile reale ale Bucureştiului şi ca să pot să fac nişte reforme trebuie să nu intrăm în incapacitate plată acum, adică luna viitoare, şi urmează să am un rând de discuţii cu Ministrul de Finanţe, cu premierul Ilie Bolojan şi urmează să venim toţi la masă.

Mă bazez sincer pe sprijinul domnului Nicuşor Dan.

Eu pot să fac lucrurile, să le pun la punct, aşa cum mi-am dorit. Viziunea există, ştiu care sunt paşii, m-am apucat să lucrez la ei”, a precizat Ciprian Ciucu.