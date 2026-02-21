Doi președinți la Capitală: Pe cine și-ar lua consilier Ciprian Ciucu?

Știe foarte precis pe cine ar vrea consilier, însă e rezervat când vine vorba de aprobarea bugetului legat de transpunerea în lege a referendumului privind Bucureştiul.

De L.V.
Doi președinți la Capitală: Pe cine și-ar lua consilier Ciprian Ciucu?

Știe foarte precis pe cine ar vrea consilier, însă e rezervat când vine vorba de aprobarea bugetului legat de transpunerea în lege a referendumului privind Bucureştiul.

Ciprian Ciucu a fost întrebat, într-o emisiune la Digi 24, ce fost primar ar alege pentru a-i fi consilier dintre foştii edili ai Capitalei. Ciucu a indicat doi foşti edili ai Bucureştiului, care au devenit, ulterior, preşedinţi ai României.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu spune că i-ar dori consilieri pe Traian Băsescu sau pe Nicuşor Dan.

Pus să aleagă dintre Sorin Oprescu, Gabriela Firea şi Nicuşor Dan, Ciprina Ciucu, Ciucu a spus: ”Dintre cei trei, evident, pe Nicuşor Dan”.

Despre aprobarea bugetului legat de transpunerea în lege a referendumului privind Bucureştiul, Ciucu a spus:

“Coaliţia nu a avut discuţii în profunzime pe bugetul Bucureştiului până acum.

Aceste discuţii le-am dus eu, parţial, într-o serie de întâlniri cu Daniel Băluţă, tete-a-tete, ca să ne calibrăm.

(…) Am avut o singură rundă de discuţii împreună cu Băluţă şi cu Nicuşor Dan.

Nu ne-am aliniat foarte mult, pentru că eu ştiu care sunt nevoile reale ale Bucureştiului şi ca să pot să fac nişte reforme trebuie să nu intrăm în incapacitate plată acum, adică luna viitoare, şi urmează să am un rând de discuţii cu Ministrul de Finanţe, cu premierul Ilie Bolojan şi urmează să venim toţi la masă.

Mă bazez sincer pe sprijinul domnului Nicuşor Dan.

Eu pot să fac lucrurile, să le pun la punct, aşa cum mi-am dorit. Viziunea există, ştiu care sunt paşii, m-am apucat să lucrez la ei”, a precizat Ciprian Ciucu.

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro