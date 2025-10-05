Dolar cu chipul lui Trump

05 oct. 2025

 Un portret al preşedintelui american ar putea apărea pe o monedă comemorativă de 1 dolar emisă de Monetăria SUA, relatează CNN.

Moneda va fi emisă în onoarea celei de-a 250-a aniversări a Americii în 2026, potrivit primelor schiţe ale imaginilor confirmate de Trezoreria SUA.

„Nu sunt ştiri false aici”, a postat trezorierul american Brandon Beach pe X, ca răspuns la imaginile monedei de pe X.

„Aceste prime schiţe care onorează cea de-a 250-a aniversare a Americii şi @POTUS sunt reale. Aşteptăm cu nerăbdare să vă împărtăşim mai multe în curând, odată ce blocajul guvernului Statelor Unite va lua sfârşit.”

2 Comentarii

  4. el este presedinte la a 250 aniversare…altii troneaza pe ”munti”…avand o istorie de doar 250 de ani ca totusi sa se faca istorie se invata toti presedintii toate manevrele din razboiul de secesiune, etc. iar noi avand una bogata de peste 2500 de ani…o scoatem pt ca unul de la Cluj a spus ca nu-i necesar ca-i mai buna educatia ”sanitara” de cand sunt bebelus…

    Răspunde

