Dolar cu chipul lui Trump

Un portret al preşedintelui american ar putea apărea pe o monedă comemorativă de 1 dolar emisă de Monetăria SUA, relatează CNN.

Moneda va fi emisă în onoarea celei de-a 250-a aniversări a Americii în 2026, potrivit primelor schiţe ale imaginilor confirmate de Trezoreria SUA.

„Nu sunt ştiri false aici”, a postat trezorierul american Brandon Beach pe X, ca răspuns la imaginile monedei de pe X.

„Aceste prime schiţe care onorează cea de-a 250-a aniversare a Americii şi @POTUS sunt reale. Aşteptăm cu nerăbdare să vă împărtăşim mai multe în curând, odată ce blocajul guvernului Statelor Unite va lua sfârşit.”