Doliu la Siemens. Au murit directorul și familia sa

Mare tragedie pentru o familie, confirmată. Pasagerii morți în prăbușirea unui elicopter în fluviul Hudson din New York sunt un director spaniol la firma germană Siemens Mobility și familia sa, a confirmat vineri un comunicat al companiei. Compania mamă Siemens a anunțat vineri că șeful global pentru infrastructură feroviară de la Siemens Mobility, Agustin Escobar, soția sa și cei trei copii și-au pierdut viața în accidentul de elicopter. Pilotul elicopterului și-a pierdut și el viața în urma prăbușirii elicopterului care efectua un tur turistic deasupra cartierului Manhattan.

”Suntem profund întristați de accidentul tragic de elicopter în care Agustin Escobar și familia sa și-au pierdut viața. Transmitem condoleanțe membrilor familiei”, a transmis Siemens într-un comunicat.

Elicopterul, un aparat Bell 206, s-a prăbușit joi în fluviul Hudson. Cauza accidentului este investigată. Elicopterul a decolat din Manhattan după-amiază și zbura pe o rută turistică tipică atunci când pilotul pare să fi pierdut controlul aparatului de zbor.

Înregistrări postate online arată cum elicopterul se prăbușește abrupt în apele fluviului.

”Imaginile cu accidentul sunt teribile”, a scris președintele SUA Donald Trump pe platforma sa Truth Social.

Elicopterele sunt ceva comun în New York, transportând turiști și oameni de afaceri deopotrivă. Metropola a dezbătut multă vreme siguranța lor și impactul zgomotului pe care îl produc, în special după alte accidente similare.

În mai 2019, un elicopter s-a prăbușit în fluviul Hudson, iar mai târziu un altul a lovit acoperișul unui zgârie-nori și a luat foc.

