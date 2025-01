Două oferte pentru licitația SRI

Orange România și asocierea formată din Metaminds (lider) și Trencadis Corp au depus oferte pentru un proiect strategic gestionat de Serviciul Român de Informații (SRI), destinat consolidării securității cibernetice a Cloud-ului Privat Guvernamental. Bugetul alocat acestei inițiative este estimat la 149,4 milioane de lei, fără TVA.

Licitația organizată de Unitatea Militară 0929 București, parte a Centrului Național Cyberint din cadrul SRI, reprezintă o etapă esențială în implementarea proiectului „Infrastructura de Cloud Guvernamental”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Obiectivul principal al proiectului constă în crearea unei infrastructuri moderne, de tip Tier III și Tier IV, capabile să asigure securitatea și interoperabilitatea sistemelor informatice publice.

Parteneriate strategice pentru transformarea digitală

Conform caietului de sarcini, proiectul este realizat în parteneriat de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și SRI, fiecare instituție având responsabilități clare. ADR gestionează modelul SaaS (Software as a Service), STS se ocupă de modelele IaaS (Infrastructure as a Service) și PaaS (Platform as a Service), iar SRI este responsabil pentru securitatea cibernetică a infrastructurii.

Potrivit documentației, infrastructura IT existentă în instituțiile publice românești este considerată inadecvată, depășită tehnologic și fragmentată, având un nivel redus de interconectare și securitate. Proiectul vizează rezolvarea acestor deficiențe prin implementarea unor soluții tehnologice integrate și eficiente energetic.

Securitatea cibernetică, o prioritate națională

Pentru asigurarea protecției datelor și prevenirea amenințărilor cibernetice, arhitectura proiectului include soluții avansate de Threat Hunting, detecție și prevenire a atacurilor de tip APT (Advanced Persistent Threat). De asemenea, sistemul va integra mecanisme de forensics (analiză host și network), analiză malware și management al incidentelor de securitate cibernetică.

Un obiectiv important este protejarea datelor în tranzit și prevenirea exfiltrării sau alterării acestora, prin implementarea unor canale de comunicații securizate. Soluțiile propuse vor permite monitorizarea și remedierea promptă a vulnerabilităților, oferind un nivel ridicat de confidențialitate, integritate și disponibilitate a datelor.

Termen de implementare ambițios

Proiectul prevede livrarea și operaționalizarea Sistemului Integrat de Securitate Cibernetică (SISC) până la data de 30 noiembrie 2025. Acesta va acoperi toate etapele de dezvoltare și funcționare ale Cloud-ului Privat Guvernamental, contribuind la reziliența infrastructurii IT publice, chiar și în contextul unor condiții geopolitice dificile.

Context și importanță

Proiectul de cloud guvernamental este considerat o inițiativă strategică, fundamentată pe Raportul Analizei Opțiunilor privind Arhitectura Cloud-ului Guvernamental, care susține atingerea milestone-ului 143 din cadrul componentei de Transformare Digitală a PNRR. Realizarea acestui proiect este esențială pentru modernizarea serviciilor publice digitale din România, oferind o infrastructură unitară și standardizată, capabilă să răspundă cerințelor utilizatorilor finali, fie că sunt instituții, companii sau cetățeni.