Drama de la Kamceatka. 22 de oameni erau la bord

Un elicopter a fost dat dispărut sâmbătă în peninsula Kamceatka din Extremul Orient rus. Epava a fost găsită ulterior, împreună cu trupurile neînsufleţite a 17 din cele 22 persoane aflate la bord, a informat duminică Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă.

Contactul radio cu elicopterul Mi-8 şi echipajul său fusese pierdut sâmbătă în apropierea vulcanului Vacikajeţ.

Peninsula Kamceatka este populară printre turişti datorită frumuseţii naturii şi peisajului vulcanic.

La bordul elicopterului se aflau 19 turişti şi trei membri de echipaj, a indicat Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă, potrivit căruia căutările continuă pentru găsirea celorlalţi cinci ocupanţi.

Ceaţa densă a împiedicat iniţial operaţiunea aeriană de căutare, însă echipe de la sol au putut să desfăşoare căutări în această zonă îndepărtată.

Potrivit relatărilor, epava elicopterului a fost descoperită la o altitudine de circa 900 metri, nu departe de locul ultimului contact radio.

Autoritatea aviatică desfăşoară în prezent o anchetă cu privire la accident.

Elicopterele sunt un mijloc important de transport în peninsula Kamceataka, situată la 6.800 km est de Moscova, însă, pe un fond de schimbări meteo bruşte, accidentele sunt destul de frecvente.

Excursiile cu elicopterul sunt deosebit de populare în Kamceatka în timpul vacanţelor din august. Companii private oferă excursii spre rezervaţii de urşi sau aterizări pe vulcani.

