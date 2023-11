Drulă: „Sinistră este decizia CCR privind pensiile parlamentarilor”

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, apreciază că decizia Curţii Constituţionale, care a stabilit marţi că abrogarea pensiilor foştilor parlamentari este neconstituţională, este „sinistră”.

Aprecierile vin după ce Curtea Constituţională a României a constatat, marţi, că, indemnizaţia pentru limita de vârstă, până la abrogarea sa, era un drept legal acordat deputaţilor şi senatorilor care au exercitat cel puţin un mandat parlamentar complet, la data împlinirii vârstei de pensionare, iar prin retragerea şi eliminarea sa fost afectată integritatea şi substanţa unui drept legal dobândit.

„Sinistră este decizia CCR privind abrogarea pensiilor parlamentarilor. Aşa-numitul ‘principiu al securităţii juridice’ se traduce prin ‘privilegiul odată acordat rămâne pe viaţă’. Un principiu de bază al nomenclaturii oricărui regim abuziv. O decizie care dă cale liberă acordării altor privilegii plătite din bani publici. E suficient să intre în vigoare o zi şi vor rămâne pe viaţă. Este cazul pensiilor speciale ale foştilor primari. La 1 ianuarie intră în vigoare. Dacă nu sunt abrogate până atunci, vor rămâne pe viaţă şi vom avea încă câteva zeci de mii de beneficiari de pensii speciale în România”, scrie liderul USR, pe Facebook.

Pe de altă parte, el atrage atenţia asupra faptului că, atunci când Guvernul şi-a angajat răspunderea pe „Legea creşterii taxelor”, CCR „n-a văzut nicio problemă cu încălcarea” securităţii juridice.

„E OK sa plătim toţi taxe mărite cu efect imediat, de luna următoare, cu încălcarea şi derogarea de la tot cadrul normativ fiscal existent. Instituţii care ar trebui să asigure protecţia drepturilor constituţionale şi baza republicii noastre sunt cele care instituie nedreptatea. O nedreptate vizibilă de pe Lună. Încet-încet, noua nomenclatură a capturat instituţiile României şi, sub aparenţa unui regim democratic, am ajuns din nou la un regim oligarhic, cleptocrat şi autoritar”, adaugă liderul USR.

Potrivit unui comunicat al CCR transmis, cu unanimitate de voturi în privinţa pct.1 şi 3, şi cu majoritate de voturi în privinţa pct. 2, judecătorii constituţionali au admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. I din Legea 192/2023 pentru abrogarea capitolului XI din Legea 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor sunt constituţionale în măsura în care nu se aplică deputaţilor/senatorilor care au exercitat cel puţin un mandat parlamentar complet anterior intrării în vigoare a Legii 192/2023.