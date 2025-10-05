Ducesa de Sussex, singură la Paris

O fi mamă a doi copii și soția prințului Harry, dar tot femeie de lume rămâne. Pentru prima dată în ultimii 10 ani, Ducesa de Sussex a participat la un eveniment de modă din Paris.
Ea a întors toate privirile la Săptămâna Modei de la Paris pentru a susține un prieten designer, sâmbătă, potrivit BBC.
Megan a purtat mai multe creații ale noului director creativ al casei de modă, Pierpaolo Piccioli
E ducesa se Sussex, sau de sus sex?
Ca sa fii printesa,trebuie sa ai atitudine de printesa.Cu siguranta,nici lui Kate nu i-a fost usor,dar avea de ales intre a fi o Kate obisnuita sau Ducesa.Rochii,pantofi scumpi,diamante,conturi grase,plimbari in Rolls,au multe,dar STATUT de printesa si iubirea unui popor intreg,doar cele cu atitudine de printesa care stiu sa se faca placute.Si,Kate se poate considera norocoasa,fiindca in trecutul destul de apropiat,fara sange albastru n-aveai nici o sansa.
Oooo…. păi găsește ea vreun colorat de al ei , e plin Parisul,