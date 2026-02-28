După ce a pledat cauza LGBT, Grindeanu și-a amintit de valorile creștine

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii nu au nimic cu minorităţile sexuale, respectă deciziile CEDO, dar a adăugat că prioritatea acestora este să apere în primul rând valorile naţionale şi tradiţiile creştine. Grindeanu a declarat că PSD este un partid pro-european, care doreşte să aibă o voce puternică şi clară în Europa.

Sorin Grindeanu a declarat, sâmbătă, la Forumul Naţional al PES activists România, că împreună cu europarlamentarul Victor Negrescu a analizat cum poate fi scos termenul ”progresist” din statutul PSD, potrivit News.ro.

”Atunci când am început să discutăm noi doi, că noi doi am discutat şi noi doi suntem autorii, la propunerea scoaterii din statut a termenului de progresist, Victor (Negrescu – n.r.), a fost o perioadă în care amândoi am gândit cum facem acest lucru, pentru că trebuie să explicăm în primul rând de ce facem acest lucru şi cum rămânem în zona noastră de social-democraţie”, a afirmat liderul PSD.
El a precizat că modificările la statut nu au fost făcute doar de dragul imaginii.
”Pentru că nu doream să facem această schimbare doar de dragul imaginii şi nu am făcut acest lucru privind modificările la statut doar de dragul imaginii, ci, dacă vreţi, pentru a semnala că nu mai acceptăm politici din acestea verzi care ne obligă să nu finalizăm hidrocentralele în România. Sau să nu facem loturi de autostradă de la Marginea la Holdea, legătura dintre Timiş şi Hunedoara, din cauza unor ipotetice moluşte sau unor urşi pe care noi nu-i prea avem în Timiş. Şi de asta am făcut aceste schimbări”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu susține că PSD nu are nimic cu minoritățile sexuale

Grindeanu a precizat că PSD nu are nimic cu minorităţile sexuale.
”Că nu avem nimic cu minorităţile sexuale, evident că nu avem nimic, că respectăm deciziile CEDO, dar prioritatea noastră este să ne apărăm în primul rând valorile naţionale şi tradiţiile creştine. Că suntem un partid pro-european convins, dar vrem să avem o voce puternică şi clară în Europa şi o vom avea şi o avem şi prin Victor şi prin toţi ceilalţi colegi. Ce înseamnă această voce puternică?
Această voce puternică înseamnă până la urmă dacă vreţi nu o acceptare fără glas de tratate comerciale, cum sunt sau cum s-au încercat a se face şi s-a vorbit despre ele, de Mercosur, mă refer, împotriva intereselor agriculturii româneşti. În acest mod ne construim până la urmă propria identitate la nivel european”, a afirmat Sorin Grindeanu.

