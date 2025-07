După moartea fostului campion la box și raliu Mihai Leu

După moartea fostului campion mondial de box Mihai Leu, Ministerul Afacerilor Interne a scris un mesaj pe Facebook

Rămâne un simbol al determinării, curajului şi demnităţii, arată MAI.

„Campion în ring, pe circuit şi în viaţă, Mihai Leu rămâne un simbol al determinării, curajului şi demnităţii. Dumnezeu să-l odihnească în pace!’”, scrie în mesajul postat pe pagina de Facebook a MAI.

Anna, soția lui Mihai Leu a transmis un mesaj emoționat după moartea marelui sportiv.

„Ai plecat, iubirea mea, dar nu și din inima mea. Îți simt prezența în liniște, în vânt, în tot ce sunt. Te iubesc pentru eternitate”, a transmis Anna Leu, pe Facebook. Mesajul este însoțit de o fotografie cu cei doi.

Mihai Leu, într-un interviu pentru Adevărul, despre Ana

„Soţia mea, Anna, este italiancă, dar casa ei este în Hunedoara. Am cunoscut-o în Germania. Se afla în vizită la nişte prieteni de-ai mei de acolo, mai exact la o prietenă care lucra la un bistro din Leverkusen. Am văzut-o acolo, într-o seară, şi pot să spun că m-am îndrăgostit de ea pe loc. A trebuit să muncesc foarte mult ca să o cuceresc, dar am fost convins că vom rămâne împreună”.

Mihai Leu a încetat din viaţă, marţi seara, la vârsta de 57 de ani. El era internat în stare gravă la secţia Terapie Intensivă a Institutului Clinic Fundeni din Capitală de mai bine de o săptămână.