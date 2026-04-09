Deputatul PNL Alexandru Muraru spune că decizia președintelui este una „de o gravitate extremă, pentru că numirile la vârful marilor parchete a fost o temă așteptată de luni de zile de către România onestă și România care vrea luptă împotriva corupției și reforme reale”.

Liberalul consideră că aceste numiri nu aduc nici un progres real pentru sistemul de Justiție. Iar în locul unor reforme, vedem mai degrabă continuarea unor practici de culise.

„Responsabilitatea politică nu poate fi ignorată pentru aceste numiri. Selecția procurorilor a fost făcută de la bun început de către un ministru al Justiției susținut de PSD, un ministru compromis, care el însuși este acuzat de un furt intelectual. Aceste lucruri afectează credibilitatea întregului proces”, a afirmat Muraru la RFI.

”Numirile au eticheta PSD”

Mai mult, deputatul spune că președintele Nicușor Dan nu poate nega că eticheta acestor numiri este legată de PSD. Muraru a specificat că Ilie Bolojan „nu a participat la acest troc, nu a fost implicat în acest proces de negociere sub nici o formă”.

Numirile marchează un punct de „cotitură” în societate, crede el.

„Președintele nu a utilizat nici instrumentele constituționale pe care le avea, cele legate de refuzul acestor propuneri și sigur, acesta transmite un mesaj de pasivitate și practic marchează un punct de cotitură enorm în societate, că ideea unei reforme reale a justiției își pierde consistența”, conchide Alexandru Muraru.

Reacții furibunde din USR

Cristian Ghinea a reacționat dur pe Facebook după ce președintele Nicușor Dan a numit noii șefi ai marilor parchete din România. Fostul ministru s-a declarat revoltat de alegerea lui Marius Voineag și a echipei sale la conducerea justiției. Ghinea a descris decizia președintelui ca fiind o mare eroare. Mesajul său vine după ce Nicușor Dan a semnat decretele de numire într-un timp record.

USR a criticat numirile făcute de președintele Nicușor Dan la conducerile marilor parchete.

„Suntem în dezacord cu opinia domnului președinte că aceste numiri nu au marca PSD pe ele. Un proces prezintă atâta încredere cât oamenii care îl conduc. Domnul Marinescu, ministru PSD, a condus un proces viciat care nu a prezentat încredere multor procurori onești din sistem”, a transmis partidul.