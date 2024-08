Efectul David Popovici. Simion şi-a prezentat planul pentru sport

Guvernul României, împreună cu părinţii, cu sportivii, cu fostele glorii trebuie să ne dăm mâna… și cu românii din tribune, este de părere George Simion.

”De asta vom avea un program „Club deţinut de suporteri” şi înfiinţarea „Fan Club România”, a susţinut liderul AUR, care a prezentat sâmbătă „Planul Simion pentru Sport”.

Creşterea numărului de copii şi tineri care practică sportul, acordarea de burse sportive, dezvoltarea infrastructurii sportive, dar şi introducerea unei cote obligatorii din cifra de afaceri a multinaţionalelor şi a companiilor care să meargă către sportul românesc a enumerat Simion câteva dintre principalele puncte din Planul său.

Bazinul olimpic din Sectorul 5, să fie reconstruit!

”Ţine de sănătatea naţiunii noastre ca un număr cât mai mare de cetăţeni să facă sport”, a precizat George Simion, într-o conferinţă de presă susţinută la Complexul „Lia Manoliu”.

”(…)viitorii noştri consilieri la Sectorul 5 au obligaţia ca acel bazin olimpic care a existat în Sectorul 5 să fie reconstruit în următorul an cel puţin la nivel de temelie. (…) Ştiu că există un proiect european în acest sens. Vreau ca la nivel de mentalitate, la nivel de gândire educaţia fizică şi sportul să se practice de la minus 9 luni la 80 plus. Vreau ca fiecare român să aibă şansa să facă sport, (…) de la minus 9 luni la 80 plus şi includerea educaţiei fizice şi a sportului în domeniul sănătăţii”, a mai arătat Simion.

„Cred că trebuie acordate burse sportive pentru cei care fac o facultate şi cred că trebuie organizate competiţii dedicate la nivel preşcolar, şcolar şi universitar. Cred că trebuie să ne respectăm antrenorii şi formatorii pentru că aşa vom avea şi copii şi performeri”, a conchis liderul AUR.

Oficiali din sportul românesc, printre care şi Camelia Potec, preşedintele Federaţiei de Nataţie, l-au așteptat pe David Popovici la Aeroportul ”Henri Coandă”. Dar niciun politician sau demnitar al statului la întoarcerea sa în țară!