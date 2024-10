Elisabeta Lipă. De la scandalul din sport, la campania politică

Preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport (ANS), Elisabeta Lipă, care candidează pe listele Partidului Social Democrat (PSD) pentru un mandat de deputat în judeţul Botoşani, a afirmat, miercuri după-amiază, în cadrul unei întâlniri electorale în localitatea sa natală, Cândeşti, că nu ştie să facă politică, însă a subliniat că intrarea sa în politică reprezintă „o provocare”.

Multipla campioană europeană, mondială şi olimpică a susţinut că vrea să obţină mandatul de parlamentar pentru a ajuta noile generaţii de sportivi să obţină performanţe şi pentru a susţine în Parlament interesele sportivilor.

„Consider că în sportul de performanţă, ca rezultate, am făcut tot ce s-a putut, la cel mai înalt nivel, dar, şi există un mare dar, avem obligaţia, noi cei care am ajuns pe cele mai înalte culmi, să creştem această generaţie de copii ambiţioşi, copii frumoşi, copii dornici. Avem obligaţia să le dăm şansa de a deveni campioni şi şansa de a deveni campioni putem să le-o dăm numai dacă ne implicăm. Întotdeauna mi-au plăcut provocările şi intrarea mea în politică este o provocare. Nu sunt obişnuită să fac politică. Eu am făcut politica sportului. M-am luptat corect cu adversarul. Întotdeauna am avut adversarul în faţă între două-trei lungimi de barcă, pentru că am vrut să fiu prima”, a declarat Lipă.

La întâlnirea din Sala Sporturilor din Cândeşti, Lipă a fost însoţită de foste colege de-ale sale cu care a obţinut performanţe sportive, dar şi numeroşi tineri canotori campioni europeni sau mondiali. De asemenea, la eveniment au participat preşedintele organizaţiei judeţene a PSD Botoşani, Doina Federovici, şi fostul ministru al muncii, deputatul Marius Budăi.