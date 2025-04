Emilia Șercan, siderată de jurnalistele Digi24: „Real concurs de șlițuri”

Emilia Șercan critică dur ținutele jurnalistelor Digi24 care relatează despre dezbaterea prezidențială de la Palatul Cotroceni. Ea consideră anormală decizia postului TV de a le permite să apară de parcă s-ar pregăti de mers la nuntă sau botez.

„Mă uit, siderată, la ținutele jurnalistelor de la Digi24 care relatează de la Palatul Cotroceni despre dezbaterea prezidențială, îmbrăcate de parcă s-ar pregăti de mers la nuntă sau la botez. Real concurs de șlițuri la rochii. De când s-o fi demodat sacoul și ținuta sobră în televiziune?

Această postare nu este despre jurnalistele de la Digi, care își fac treaba cu mult profesionalism. Nu e vreun bully la adresa lor și o spun clar, în cazul în care cineva are de gând să deturneze ceea ce am scris aici.

În această postare critic decizia echipei de conducere a postului (care o fi aia), care aprobă și normalizează astfel de ținute într-o televiziune și mai ales la o dezbatere electorală. Repet, de când s-a demodat sacoul?”, a scris, pe Facebook, Emilia Șercan.