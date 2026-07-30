Eșecul lui Merz: coalizarea centrului împinge extrema dreaptă înainte

Alegerile din landuri din luna septembrie pot duce la îndepărtarea liderilor partidelor aflate la guvernare în Germania, inclusiv a cancelarului Friedrich Merz. Un scandal intern în partidul cancelarului (CDU) și o remaniere guvernamentală eșuată sporesc probabilitatea unei fronde în partid. Însă schimbarea liderilor nu va da un nou suflu, la fel și în cazul social-democraților.

Reforme blocate de propria coaliție

Creștin-democrații germani vor pierde electorat pentru că nu pot aplica marile reforme promise. Cancelarul Merz a adoptat o reformă a pensiilor, a ajutorului social, o reformă pentru reducerea birocrației și pentru piața muncii. Însă marele pachet pentru relansarea economiei promis la învestire bate pasul pe loc. Motivul este că CDU guvernează împreună cu social-democrații. Aceștia, dorind să-și păstreze puținul electorat rămas, blochează sau modifică substanțial aceste reforme. Iar motivul pentru care CDU are parteneri social-democrați este pactul nescris pentru blocarea drumului extremei drepte spre putere. Rezultatul este însă criza în cele două partide, reforme încetinite și avans în alegerile din landuri pentru Alternativa pentru Germania.

Scandalul Spahn: primul act al revoltei

Criza din partidul cancelarului Friedrich Merz s-a desfășurat în două acte. Primul a început pe 14 iulie, când presa germană a relatat că Jens Spahn, liderul grupului parlamentar conservator, a devenit părinte prin mamă surogat în SUA împreună cu soțul său. Controversa a fost amplificată de faptul că această practică este interzisă în Germania, iar CDU s-a opus tradițional ei, inclusiv Spahn.

Remanierea s-a transformat într-o umilință politică pentru Merz

Al doilea act trebuia să fie o relansare politică. Spahn, rival al lui Merz, a fost forțat să plece, iar o remaniere guvernamentală (schimbarea ministrilor Sanatatii si Tranporturilor) și la vârful partidului (schimbarea șefului cancelariei federale, a secretarului general CDU) urma să restabilească autoritatea cancelarului. Planul nu a reușit. Ministrul Transporturilor, Patrick Schnieder, a aflat că urma să fie demis, dar succesorul desemnat de Merz a refuzat postul. După câteva zile de incertitudine, Schnieder a cerut singur demiterea.

Fostul șef de cabinet al Angelei Merkel și fost ministru al Economiei, Peter Altmaier, a scris că Schnieder este un profesionist cu experiență și un om corect. Altmaier a spus că a fost șocat și furios de modul în care Merz l-a tratat pe Schnieder. Fratele lui Schnieder, Gordon, premierul landului Saxonia Inferioară, a redistribuit mesajul inițial al lui Altmaier.

Voci din CDU: Un partid nu se conduce ca o companie

Merz l-a demis pe secretarul de Stat de la Sănătate Tino Sorge, fără a-l anunța în prealabil. Sorge nu a rămas fără replică. ”Iau act de decizia cancelarului”, a spus el, potrivit Politico. ”Faptul că a anunțat-o mai întâi în structurile partidului și în fața presei, în loc să aibă o discuție personală cu mine, rămâne o chestiune de stil care îi aparține”.

”Nu conduceți o companie, ci un partid”, i-a spus luni liderul CDU din Bremen, Heiko Strohmann, lui Merz, în cadrul conducerii federale a partidului. Nimeni nu a venit în apărarea cancelarului, care a fost șeful BlackRock Germania din 2015 până în 2019. Ulterior, Strohmann a declarat, pentru Tagesspiegel: ”Un partid nu funcționează prin faptul că cineva stă în față, ține un monolog, iar noi aplaudăm”.

Cancelarul Merz și președintele federal nu se înțeleg pe legea fundamentală

Cancelarul Merz a ajuns și într-o dispută cu președintele Frank-Walter Steinmeier, scrie Suddeutsche Zeitung. Legea fundamentală prevede că noii miniștri trebuie să depună jurământul ”la preluarea funcției”. Unii specialiști în drept constituțional au rezerve serioase față de acest plan. Și președintele Steinmeier s-a distanțat de această procedură: ”Am luat act de faptul că miniștrii vor depune acest jurământ la prima ședință a Bundestagului după vacanța parlamentară”, a declarat el. Merz, în schimb, a afirmat că procedura a fost analizată și considerată admisibilă din punct de vedere juridic.

CDU și Merz intră în alegeri sub presiunea AfD

Rezultatul este începutul formării unei campanii anti-Merz în interiorul partidului. Este un lucru care nu s-a întâmplat in cel 16 ani în care Angela Merkel a condus guvernul federal. La începutul acestei săptămâni, Suddeutsche Zeitung relata că unii deputați nu exclud posibilitatea unei căderi a cancelarului, în cazul unui dezastru electoral al CDU la alegerile regionale din această toamnă.

În septembrie vor fi organizate alegeri în Saxonia-Anhalt, Berlin și Mecklenburg-Pomerania Occidentală. Cel mai recent sondaj realizat de Infratest dimap, plasează AfD la 41%, mult peste partidul cancelarului Friedrich Merz, Uniunea Creștin-Democrată (CDU), care ar obține 24%. Mult în urmă se află trei partide de stânga: Partidul Stângii (Die Linke) cu 13%, social-democrații (SPD) cu 7% și Verzii cu 5%.

AfD devine prima forță politică la Berlin

Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a ajuns pentru prima dată pe primul loc într-un sondaj de opinie la Berlin. Potrivit unui sondaj realizat de institutul Insa, AfD ar obține 19% din voturi, devansând la limită Uniunea Creștin-Democrată (CDU) a cancelarului Friedrich Merz și Partidul Stângii, ambele cotate la 18%. Verzii ar obține 16%, iar social-democrații (SPD), care guvernează Berlinul într-o coaliție cu CDU, ar avea 13% din intențiile de vot.

SPD se prăbușește și își caută o nouă conducere

Nu sunt motive de liniște nici în al doilea partid din coaliția care conduce Germania – Partidul Social Democrat. Aici, probabilitatea unei demisii a conducerii este mai mare decât în cazul CDU. Niciodată sprijinul său electoral nu a fost atât de slab ca acum. Rezultatul care trebuie urmărit este dacă partidul va ieși din parlamentul landului Saxonia-Anhalt, unde ultimele sondaje plasează SPD exact la pragul de 5%, cu o tendință de scădere în ultimele luni. Partidul obținuse 21,5% la alegerile regionale din 2011, a coborât la 10,6% în 2016 și la 8,4% în 2021. Aceasta ar echivala cu o adevărată anihilare politică.

Baza SPD începe să-și piardă încrederea în cei doi copreședinți ai partidului, Bärbel Bas, ministrul Muncii, și Lars Klingbeil, ministrul Finanțelor. Die Welt relatează despre primele solicitări venite din interiorul partidului ca liderii să renunțe la conducerea formațiunii și să se concentreze asupra ministerelor pe care le conduc. Conducerea ar putea fi preluată de ministrul Apărării, Boris Pistorius. El este, de departe, cel mai popular politician din Germania, însă se află în conducerea unui partid în derivă.