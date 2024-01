„Este o problemă cu Jalonul 206 din PNRR”

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat sâmbătă, la Bihor, că România are în continuare probleme cu Jalonul 206 din PNRR, Comisia Europeană considerând că impozitarea microîntreprinderilor este mult prea lejeră.

„S-au luat anumite măsuri în primul şi în primul rând pentru că ele au fost trecute în PNRR. Ele sunt trecute în Jalonul 206, care este în cererea de plată numărul 3, şi deja au venit anumite semne de întrebare. Şi am mai anunţat public că este o problemă cu Jalonul 206, cu microîntreprinderile, pentru că, Comisia consideră că nu am luat toate măsurile pentru a închide această zonă, unde ei consideră că este o impozitare mult prea lejeră pentru o ţară de mărimea României. De obicei, cer sistem de impozitare care se face în zona de offshore-uri”, a declarat Ciolacu, care a adăugat că va încerca să explice Comisiei Europene că mai mult de atât România nu poate suporta în acest moment.

Ciolacu s-a arătat optimist în privinţa evaluării pe care o va Fondul Monetar Internaţional (FMI) României.

„Noi avem o evaluare de ţară, pe care o face Comisia. Ni s-a spus ca vom închide cu un deficit de 7,8. Eu am promis ca voi închide cu un deficit cu minimum 0,5% mai puţin decât deficitul de anul trecut. Îmi cer scuze, am reuşit. Mai mult, am spus ca vom avea un buget până la sfârşitul anului şi voi prinde un deficit mai mic cu cel puţin 0,5% mai mic decât anul acesta. Îmi cer scuze, am reuşit să fie mai mic cu 5%. Să vedem şi prima execuţie pe primul trimestru, ca să fiu şi mai determinat”, a menţionat premierul.

Despre așa-numita reformă bugetară

Ciolacu a declarat, sâmbătă, că va duce până la capăt reforma sistemului bugetar, însă nu în grabă, deoarece aceasta „poate strica buna intenţie şi asumare”.

„Eu înţeleg aşteptările şi le respect fiindcă sunt îndreptăţite. Înţeleg şi faptul că (…) de 30 şi de ani se aşteaptă această reformă. Mai mult decât să îmi asum, într-un an electoral, că voi finaliza reforma în sistemul bugetar nu pot să fac. Dacă îmi cereţi să fac ce nu s-a făcut în 30 de ani, pe un sistem pauşal, să spun ‘din acest moment toată lumea trebuie să dea afară 10% din sistemul de sănătate ca să fim… am făcut reformă’, nu o să fac. Câteodată, graba poate strica buna intenţie şi asumare”, a spus premierul.

Ciolacu a ţinut să precizeze că sunt ministere în care s-a făcut deja această organizare şi că vor urma şi agenţiile şi companiile subordonate.

„În acest moment sunt vreo trei ministere care au făcut sistemul de organizare în interiorul ministerului, urmează agenţiile şi tot ce sunt companiile subordonate. (…) Am să o duc până la capăt. Înţeleg aşteptarea, dar chiar să daţi cu pietre într-unul care şi-a asumat acest lucru, şi în an electoral, şi să spuneţi după şase luni destul de complicate ţinând cont numai dacă vorbesc de deficite şi de buget…. m-am încadrat cu toate la termen. O să mă încadrez şi cu ce am promis în ceea ce priveşte sistemul. (…) Cam ce am promis m-am ţinut de cuvânt. Că am văzut că nu este chiar aşa simplu şi nu poţi să vii să dai cu barda şi să tăiem de peste tot. (…) Repet, de 32 de ani nu s-au mişcat aceste lucruri” a adăugat prim-ministru.