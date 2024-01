Asediul Leningradului. Cum și-a făcut Putin apariția la ceremonie

Preşedintele rus Vladimir Putin a participat la o ceremonie de marcare a 80 de ani de la sfârşitul asediului Leningradului de către armata nazistă, în al Doilea Răboi Mondial, prilej cu care şi-a reiterat dorința de a ”face totul” pentru a ”eradica definitv nazismul”.

”Regimul de la Kiev continuă să-i glorifice pe complicii lui (Adolf) Hitler (…) şi să recurgă la teroare împotriva tuturor celor care nu-i plac”, a afirmat sâmbătă Vladimir Putin.

”Asediul Leningradului a fost fără precedent prin amploarea cruzimii şi cinismului său”, a denunţat Putin, însoţit de omologul său belarus Aleksandr Lukaşenko.

Cei doi au inaugurat un memorial în care tronează o statuie uriaşă a unei Mame Patrii cu Copiii săi.

