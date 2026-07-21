Etapă esențială pentru Neptun Deep: Platforma de producție offshore, instalată. Bolojan: „Felicitări echipelor de proiect”

Cel mare proiect de gaze naturale din România Premierul Ilie Bolojan scrie într-o postare pe Facebook despre finalizare instalării platformei de producție pentru exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră, mulțumind Romgaz și OMV Petrom pentru respectarea programului de lucrări. Premierul amintește, de asemenea, că este cel mare proiect de gaze naturale din România. ”Structura de susținere a platformei a fost montată și fixată pe fundul mării. Are o înălțime totală de peste 220 de metri și o greutate de peste 16.000 de tone, fiind transportată și instalată cu nave speciale în ultimele luni”, mai arată premierul. Un proiect strategic ”Exploatarea gazelor din Marea Neagră este un proiect strategic în domeniul energiei pentru țara noastră. Noile cantități de gaz vor permite relansarea industrială”, reiterează Bolojan. Mesajul integral al premierului

”Ieri, Romgaz și OMV Petrom au finalizat instalarea platformei de producție pentru exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră, cel mai mare proiect de gaze naturale din România.

Structura de susținere a platformei a fost montată și fixată pe fundul mării. Are o înălțime totală de peste 220 de metri și o greutate de peste 16.000 de tone, fiind transportată și instalată cu nave speciale în ultimele luni. Citește și: Ce va face statul român cu gazele din Marea Neagră? Expert: „Nu există un plan concret”

Instalarea platformei și a conductei de 160 de km, care face legătura cu țărmul, sunt etapele esențiale ale proiectului. Lucrările vor continua și în următoarele luni, prin realizarea tuturor racordurilor, și se vor finaliza cu testarea instalațiilor, astfel încât exploatarea gazului să înceapă din anul viitor.

Exploatarea gazelor din Marea Neagră este un proiect strategic în domeniul energiei pentru țara noastră.

Noile cantități de gaz vor permite relansarea industrială, asigurarea îngrășămintelor pentru agricultură din producția internă (combinatul Azomureș), în condiții bune pentru agricultori, precum și asigurarea gazului necesar consumului locuințelor la un preț stabil în anii următori.

Exploatarea gazelor din Marea Neagră transformă România într-un actor relevant în furnizarea securității energetice în regiune și în cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană.

Mulțumesc echipelor de proiect ale celor două companii pentru respectarea programului de lucrări”.

Instalarea platformei, finalizată

OMV Petrom și Romgaz au transmis luni că proiectul Neptun Deep privind extragerea gazelor din Marea Neagră rămâne în grafic pentru începerea producției în 2027, potrivit unui comunicat transmis luni de cele două companii.

Acestea au anunțat că au finalizat instalarea platformei de producție offshore pentru Neptun Deep, aceasta fiind una dintre cele mai importante etape în dezvoltarea celui mai mare proiect de gaze naturale din România, se mai precizează în document.