Rareş Bogdan este unul dintre politicienii atipici ardeleni. Guraliv, abil, crescut de tânăr într-o pepinieră selectă cu foşti nepoţi şi fii de nomenclaturişti comunişti, el însuși fiul unui fost ştab de pe vremea lui Ceaușescu. Originar din Ocna Mureş şi plantat în Cluj-Napoca, eurodeputatul defilează în haine scumpe, accesorizat la maxim, călcat, apretat şi frezat încât nicio scamă nu se poate apropia de el. Însă, până să ajungă pe această treaptă a evoluţiei sale, politicianul a avut destul de mestecat până să ajungă să înghită!

Clujeanul Rareş Bogdan este unul dintre puţinii eurodeputaţi care nu are public CV-ul.

Rareș Bogdan s-a născut pe 17 septembrie 1974. A absolvit Liceul Teoretic „Lucian Blaga” şi este licenţiat al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative. Tot la Universitatea „Babeş-Bolyai” a urmat un masterat în ştiinţe politice.

Însă, cel mai important lucru este că la UBB i-a cunoscut pe Eduard Hellvig, fost şef SRI, şi pe Emil Boc. Cei trei făceau parte din organizațiile studenţeşti de dreapta. De asemenea, a fost coleg cu Andi Boer, fost șef de cabinet al lui Vasile Blaga și Cătălin Baba, fost șef de cancelarie în guvernu Boc II şi fost ministru al Educaţiei.

După facultate şi-a deschis, împreună cu Rareș Rusu, băiat deştept din energie şi fiul unui fost şef DGIPI, un magazin de telefoane mobile. Un alt prieten de-a lui Bogdan este Mihai Moga, nepotul fostului prim-secretar al Comitetului Județean al PCR Cluj, Ioachim Moga.

Sursa foro monitorul.ro Rareş Bogdan & Co

(…)

În acelaşi timp a devenit apropiat ai Elenei Udrea, Vasile Blaga, Eduard Hellvig, Marian Vanghelie sau Mircea Geoană.

În schimb, Victor Ponta, fără să fie băgat în seamă, l-a acuzat că ar fi ”ofiţer” sub acoperire. De asemenea, atunci când a fost cercetat penal, Sorin Oprescu l-a indicat pe Bogdan că ar fi fost furnizorul unor informaţii secrete din anchetele DNA. Ambele acuzaţii au fost negate de politicianul clujean. O altă controversă legată de el constă în faptul că atunci într-o serie de interceptări, Marian Vanghelie, care cercetat penal, susţinea că are relaţii prin intermediul lui Rareş Bogdan care pot ajunge la preşedintele Iohannis.

Cert este că politicianul clujean are abilitatea să cadă mereu în picioare, indiferent de cât de sus a fost aruncat.

(…)

Ce are Rareş Bogdan?

Avere:

– teren intravilan în Alba Iulia, de 9100 mp, cumpărat în 2007.

– teren intravilan în Voluntari, de 2349 mp, deținut în proporție de 50% (soția deține restul de 50%), cumpărat în 2018.

– apartament de 100 mp, în Cluj-Napoca, cumpărat în 2008.

– Casă de locuit în Voluntari, cumpărată în 2018, împreună cu soția, de 321 de mp.

– Tablouri de 200.000 de euro.

– Ceasuri de 230.000 de euro.

– Bijuterii de 150.000 de euro.

– Argintărie de 15.000 de euro.

– Stilouri de 23.000 de euro.

– Active financiare la KBC Bruxelles, unul de 7000 de euro, altul de 12.500. Două și la Banca Transilvania, de 100.000 RON și 1046,76 RON.

– Plasamente de 7000 de euro la Banca Transilvania.

– Împrumut către soție de 210.000 de lei.

Datorii:

– 924.808 lei datorie scadentă în 2037.

– 62.036 euro datorie scadentă în 2037.

Europarlamentarul are o indemnizație zilnică de diurnă de la PE în valoare anuală de 31.603 euro, cheltuieli de relocare de 4622 de euro, cheltuieli de transport de 28.458 de euro, alocație cheltuieli cabinet parlamentar de 57336 euro. Din salarii, de la PE, are un venit anual de 89.788 de euro. A mai primit 132.000 de lei ca și consilier juridic, dar și 8400 de euro din chiria încasată de soția sa. De asemenea, mai are venituri din dividende de 65.500 lei, dar și din returnarea unui împrumut acordat unui local din Cluj, de 837.100 lei. În declarația de avere sunt trecute și alocațiile copiilor.

Citeste articolul integral pe Gazeta de Cluj