UPDATE: Tusk a anunțat că obiectul prăbușit era „cel mai probabil” o rachetă de croazieră rusească Kh-101. Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că ipoteza unei rachete Kh-101 este cea mai probabilă.

„Să nu tragem concluzii pripite înainte de finalizarea anchetei detaliate; vrem să fim siguri 100% cu privire la tipul de proiectil care a fost lansat”, a spus premierul polonez.

„Suntem în contact permanent cu președintele Republicii Polone și comandamentul NATO”, a mai adăugat acesta.

Știrea inițială

Un obiect aerian neidentificat s-a prăbușit joi dimineață în estul Poloniei, în apropierea graniței cu Ucraina, în timpul unui nou atac lansat de Rusia. Incidentul a lăsat în urmă un crater de aproximativ 10 metri diametru. În aceeași dimineață, în România s-a emis RO-Alert, după detectarea unei ținte aeriene lângă frontieră.

Autoritățile poloneze nu au stabilit încă dacă obiectul a fost o dronă sau o rachetă. Nici originea acestuia nu este deocmandată cunoscută. Nu au fost raportate victime.

Obiectul a dispărut de pe radar înainte de a fi identificat

Comandamentul Operațional al Poloniei a anunțat că obiectul a fost detectat la ora 03.40. Acesta se deplasa spre vest, prin spațiul aerian polonez. Un avion de luptă F-16 a fost ridicat de la sol pentru identificarea și interceptarea țintei. Obiectul a dispărut de pe radar după șase minute.

Ulterior, un elicopter de atac Mi-24 a localizat zona în care s-ar fi produs prăbușirea. Incidentul a avut loc lângă localitatea Tarnawa-Kolonia, din regiunea Lublin. Polițiștii au descoperit craterul și mai multe resturi pe câmp. Cele mai apropiate clădiri se află la circa zece kilometri.

Premierul polonez Donald Tusk a plecat spre zona incidentului, potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Adam Szłapka.

„Am convocat o echipă de coordonare, cu participarea ministrului Apărării și a serviciilor competente, care lucrează la fața locului de mai multe ore și îmi transmit sistematic informații despre toate circumstanțele incidentului”, a scris Tusk pe Facebook.

RO-Alert în Tulcea, după detectarea unei ținte aeriene

Tot joi dimineață, radarele Ministerului român al Apărării au detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Ținta a fost observată în jurul orei 08.50. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Locuitorii din județul Tulcea au primit apoi un mesaj RO-Alert.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat joi, 30 iulie, în jurul orei 08.50, o țintă aeriană în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert.

Vom reveni cu noi detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, a transmis MApN.

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