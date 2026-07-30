Un nou RO-Alert în Tulcea. Radarul MApN a detectat o țintă aeriană lângă granița cu Ucraina

O nouă țintă aeriană a fost observată lângă frontiera cu Ucraina. Locuitorii din Tulcea au fost avertizați prin RO-Alert.

Bianca Dumbraveanu - Redactor coordonator
Un nou RO-Alert în Tulcea. Radarul MApN a detectat o țintă aeriană lângă granița cu Ucraina

Sursa FOTO: X / MApN

O nouă țintă aeriană a fost observată lângă frontiera cu Ucraina. Locuitorii din Tulcea au fost avertizați prin RO-Alert.

Un mesaj RO-Alert a fost transmis joi dimineață în județul Tulcea, după ce radarul Ministerului Apărării a detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Ținta a fost observată în jurul orei 08.50.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Autoritățile au decis apoi alertarea populației din județul Tulcea.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat joi, 30 iulie, în jurul orei 08.50, o țintă aeriană în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert.

Vom reveni cu noi detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, a transmis MApN.

Mai multe ținte aeriene, detectate în această săptămână

Un alt mesaj RO-Alert a fost trimis miercuri locuitorilor din Tulcea. Radarele MApN detectaseră atunci un grup de ținte aeriene lângă frontiera cu Ucraina. Două avioane F-16 din Baza 86 Aeriană Borcea au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

Luni, 27 iulie, radarul MApN detectase o țintă aeriană la est de Sulina. Aceasta a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian al României, apoi s-a îndreptat spre Ucraina. După trecerea frontierei, pe teritoriul ucrainean au fost raportate explozii. Două aeronave F-16 au fost trimise și atunci în misiune.

Incidentele au loc după ce trei drone au fost doborâte de avioane F-16 românești în trei zile consecutive, între 24 și 26 iulie.

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