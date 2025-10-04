Explozie la Murfatlar

O explozie s-a produs, sâmbătă dimineaţă, la parterul unui bloc de garsoniere din Murfatlar, iar mai multe echipaje de pompieri s-au deplasat la locul respectiv.

Deflagrația, care nu a fost urmată de incendiu, a fost cauzată de o acumulare de gaze de la o butelie defectă.

”Au fost afectate garsoniera în suprafaţă de 20 de metri pătraţi, uşile altor două garsoniere precum şi un autoturism”, au afirmat pompierii.

Ei au precizat că un bărbat de 65 de ani a fost dus la spital.