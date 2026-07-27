Anatol Șalaru, ministru al Apărării în Republica Moldova între 2015 și 2016, a făcut o postare pe Facebook în care îl acuză pe liderul AUR, Dan Dungaciu, că ar avea legături cu Moscova. În finalul postării, politicianul îi cere președintei Maia Sandu să considere retragerea cetățeniei acestuia. Dan Dungaciu i-a răspuns acid lui Șalaru, despre care a spus că „nu e nici măcar un idiot util” și pe care îl acuză că are o campanie împotriva AUR.

Postarea inițială făcută de Anatol Șalaru pornește de la declarațiile lui Dan Dungaciu referitoare la ajutorul pentru Republica Moldova. Dungaciu a vorbit despre cum ajutorul pentru țara de peste Prut trebuie înlocuit cu un fond de investiții din care „ar avea de câștigat” atât Chișinăul, cât și Bucureștiul. „Planul Marshall” pentru Moldova face parte din doctrina AUR, iar Cotidianul a mai scris despre acesta.

Anatol Șalaru susține că prin această poziție, Dan Dungaciu atacă Republica Moldova și puterea de la Chișinău. Pentru a găsi justificarea acestui atac, Șalaru se uită către lansarea de carte avută de Dungaciu în Chișinău. Fostul ministru moldovean al Apărării a listat mai multe personalități de peste Prut care au fost prezente la eveniment și despre care susține că ar avea simpatii pro-ruse.

Șalaru îl acuză pe Dungaciu că a avut la lansarea cărții reprezentanți ai Ambasadei Rusiei

„La 15 ianuarie 2026, Dan Dungaciu își lansează la Chișinău cartea despre Donald Trump, iar printre invitații săi „importanți” se numără reprezentanți ai Ambasadei Federației Ruse la Chișinău, ai PSRM, condus de Igor Dodon, și ai MAN, partidul condus de Ivan Ceban, primarul Chișinăului.

În fotografiile de mai jos îl puteți vedea pe Rvacev Oleg Valentinovici, care figurează ca atașat în cadrul Ambasadei Federației Ruse la Chișinău și este, totodată, cel de-al treilea reprezentant al Federației Ruse în Comisia Unificată de Control (CUC), organism care asigură implementarea Acordului de încetare a focului pe Nistru. Funcția deținută indică în mod clar apartenența sa la GRU.

Un al doilea „invitat” la lansarea de carte este Daniil Zaharov, care îl asistă pe ambasadorul rus Oleg Ozerov în activitățile desfășurate în Transnistria și Găgăuzia. Mai jos sunt fotografii în care acesta apare în Transnistria și Găgăuzia alături de ambasadorul Federației Ruse acreditat la Chișinău.

Din partea lui Igor Dodon și a PSRM a participat Adrian Albu, fost candidat al PSRM la Primăria Chișinău și despre care presa a publicat înregistrări audio în care acesta comunica cu Iurie Gudilin, prezentat drept agent FSB, în contextul susținerii lui Alexandr Stoianoglo: https://arhiva.deschide.md/…/polit-tehnologii-din…. Înregistrările audio se află în posesia redacției Deschide.md.

Din partea lui Ivan Ceban, primarul municipiului Chișinău, declarat indezirabil de către România și, ulterior, în spațiul Schengen, a participat deputatul MAN Gaik Vartanean, considerat unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Ion Ceban.

Toate aceste personalități „iubitoare” de România au venit exclusiv la invitația lui Dan Dungaciu.

Privind fotografiile de mai jos și analizând comportamentul AUR, în frunte cu George Simion, refuzul de a vota pentru doborârea dronelor rusești, votul negativ împotriva sprijinirii SUA, precum și lipsa condamnării Federației Ruse ale cărei drone ne tot „vizitează”, putem parafraza titlul unei cărți a lui Dan Dungaciu: Rusia ante portas”, a scris Șalaru pe Facebook.

În finalul postării, fostul ministru moldovean a concluzionat că președinta Republicii ar trebui să considere retragerea cetățeniei lui Dungaciu. Șalaru îl aseamănă pe liderul AUR cu Alexandru Bălan, fostul șef SIS, care ar fi vândut secrete de stat Belarusului.

„Poate că este timpul ca președintele Maia Sandu să analizeze posibilitatea retragerii cetățeniei moldovenești lui Dan Dungaciu așa cum i-a retras-o și lui Alexandru Bălan, fostul adjunct al SIS, cu care Dungaciu începe să semene din ce în ce mai mult.”

Răspunsul lui Dan Dungaciu: Șalaru nu e nici măcar idiot util

Într-un răspuns acid, liderul AUR, Dan Dungaciu, susține că fostul ministru al Apărării de peste Prut a fost ales drept actorul care să denigreze partidul AUR și pe liderul său, George Simion.

„Anatol Șalaru nu e nici măcar idiot util.

Când a venit momentul ca și liderul #AUR George Simion să fie denigrat și etichetat de om al serviciilor ruse sau „omul Rusiei”, acest lucru nu putea să se facă de la București. Ar fi fost absurd. Dacă George Simion ar fi fost „omul rușilor”, cel puțin două instituții importante din România trebuiau să se desființeze.

Liderul Alianța pentru Unirea Românilor – AUR a stat în atenția spațiului public decenii, s-a întâlnit cu miniștri, viceminiștri, a organizat întâlniri la nivel cvasi-oficial între reprezentanți ai Consiliului Județelor din România și reprezentanții autorităților de la Chișinău, a organizat evenimente la care au participat oficiali ai României. În plus, era la un pas să ajungă și președintele României. Cum a stat sub radar tot acest timp?…

Și atunci, s-a procedat altfel. Soluția politică care s-a găsit a fost una de… import. S-a ales un Ostap Bender al fostului spațiu sovietic să facă treaba”, a scris Dungaciu pe Facebook.

Prim-vicepreședintele AUR a enumerat mai multe instanțe în care Anatol Șalaru a fost critic la adresa AUR. Dan Dungaciu a fost în trecut consilierul fostului președinte basarabean Mihai Ghimpe, de care a fost apropiat și Șalaru. Într-o lungă înșiruire de amintiri politice de peste Prut, Dungaciu susține că Șalaru ar fi fost invizibil în Parlament, că nu ar fi votat nici măcar pentru ruperea de URSS și că fostul ministru a fost „făcut om” de Mihai Ghimpe.

Dungaciu, despre Planul Moldova: Am spus ceea ce eu și partidul spunem de multă vreme

Liderul AUR a răspuns la cele două puncte prezentate de Șalaru în postarea sa. Despre Planul Moldova, prin care ajutorul dat Republicii de către România ar fi înlocuit cu un fond de investiții, Dungaciu a amintit că este un proiect asumat de partid.

„Primul „motiv” invocat este că eu aș fi cerut oprirea investițiilor românești și sprijinului în Republica Moldova.

Este, evident, fals. Am spus ceea ce eu și partidul spunem de multă vreme. Poziția AUR a fost și este că, în condiții de deficit și criză economică, ajutoarele către alte state trebuie oprite până la redresarea economică și scăderea deficitului, iar în cazul special al R. Moldova ajutoarele trebuie făcute prin #FondulMoldova, un fond de investiții transparent și eficient, despre care am vorbit, alături de actualul senator Petrisor Peiu, încă de un deceniu.

Este aceeași care astăzi este proiect de lege în Parlamentul României. Am spus-o și o repet: România are o datorie morală față de Basarabia și cetățenii basarabeni și totul trebuie privit, indiferent de investiții, într-o perspectivă #identitară. Investițiile trebuie să continue, dar într-un cadru transparent și cu perspectiva #reunificării, singur proiect care poate asigura #securitatea R. Moldova astăzi împotriva Federației Ruse, așa cum în 1918 a făcut-o împotriva URSS-ului. Restul sunt povești moldoveniste.”

Despre lansarea de carte cu reprezentanți ai Ambasadei Rusiei: A intrat cine a dorit, nu ne-a interesat

Dan Dungaciu a vorbit și despre pozele cu personalități pro-ruse de la lansarea cărții sale în Chișinău. Liderul AUR susține că nu a invitat el reprezentanți ai Ambasadei Rusiei la lansare, ci că doar a lăsat intrarea liberă pentru orice voia să participe. Totodată, Dungaciu se întreabă de ce acum vine postarea lui Șalaru, lansarea având loc în ianuarie.

„Ca orice eveniment organizat de noi la Chișinău, nu a avut invitații speciale. Am anunțat public evenimentul și a venit cine a dorit. Filosofia noastră pentru toate evenimentele de la Chișinău este ca să vină cât mai multă lume, în niciun caz să controlăm cine intră la aceste evenimente, pentru că scopul nostru este să ne expunem argumentele inclusiv adversarilor ideologici.

Noi, fiind totdeauna #𝐔𝐍𝐈𝐎𝐍𝐈𝐒𝐓𝐈, mai ales astăzi făcând parte dintr-un partid #unionist, vrem să discutăm cu toată lumea, vrem ca argumentele noastre să fie auzite, mai ales de cei care nu gândesc ca noi. 𝐔𝐧𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐮 𝐑. 𝐌𝐨𝐥𝐝𝐨𝐯𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐧𝐞 𝐚𝐬𝐮𝐦𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨𝐫 𝐜𝐞𝐭ăț𝐞𝐧𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐞𝐢! Și punctum.

Asta este și motivul pentru care, ca de fiecare dată, nu doar la acest eveniment, am lăsat intrarea liberă. Și a intrat acum cine a dorit. Nu ne-a interesat, pentru că noi spunem aceleași lucruri, indiferent că ne întâlnim cu amicii sau cu inamicii ideologici de moment.

Asta s-a întâmplat și pe 15 ianuarie 2026.

Astăzi, după jumătate de an, Anatol Șalaru, „viclean copil de casă”, vine cu o postare din care ne arată fotografii făcute din unghiuri diverse cu participanții la conferință, despre care spune că ar fi fost colaboratori ai rușilor sau unor servicii, sau ambasadei Federației Ruse. Poate că așa este. Habar nu avem.

Nici nu ne interesează cine sunt acei oameni. Sigur, ne simțim importanți când vedem că la un eveniment al nostru atâta lume este prezentă și atâta lume este fotografiată, ca să zic așa.

Problema este alta. De unde are acele fotografii Anatol Salaru? Cine i le-a dat? Cine l-a pus să facă această postare? De ce acum, după atâta vreme, face această postare? 𝐒̦𝐢 î𝐧 𝐜𝐞 𝐦𝐢𝐬𝐢𝐮𝐧𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐛ă𝐠𝐚𝐭, 𝐝𝐢𝐧 𝐧𝐨𝐮, 𝐀𝐧𝐚𝐭𝐨𝐥 Ș𝐚𝐥𝐚𝐫𝐮? Așa cum a fost pus în mai multe misiuni de-a lungul timpului, începând de la organizarea Cenaclului Mateevici, până astăzi…”, a scris Dan Dungaciu pe Facebook.

Dan Dungaciu, 4 puncte prin care vrea să demonstreze că nu e pro-rus

În finalul postării, Dan Dungaciu a ținut să prezinte încă patru puncte prin care să arate că nu este pro-rus.

„În ceea ce mă privește, cu tot dezgustul de rigoare, date fiind circumstanțele, mă văd obligat să fac aceste precizări, pentru că sunt persoană politică.